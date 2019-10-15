Экс-инспектор сибирского Ростехнадзора получил три года за коррупцию

Суд признал виновным бывшего госинспектора сибирского управления Ростехнадзора в получении взятки, сообщает следственный комитет по Кемеровской области. Обвиняемому назначены три года лишения свободы с отсрочкой на такой же срок и штраф 80 тыс. руб.

Согласно фабуле дела, в октябре 2018 года в управление Ростехнадзора поступило заявление предпринимателя о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию принадлежащей ему тепловой энергоустановки. Ранее бизнесмен уже обращался к инспектору, но тот ему отказал в выдаче разрешения из-за отсутствия необходимых документов. На этот раз предприниматель поручил сбор документов специалисту. Как установили силовики, после осмотра энергоустановки инспектор предложил передать ему 20 тыс. руб., чтобы он выдал разрешение без необходимых документов.

О коррупционном предложении специалист рассказал сотрудникам кузбасского УФСБ. После получения взятки в размере 20 тыс. руб. инспектор был задержан в своем кабинете. Деньги изъяты у него в ходе осмотра, так как сам инспектор отказался их выдавать. Со следствием осужденный не сотрудничал.

Юрий Зуев