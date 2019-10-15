15 октября, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

УФАС оштрафовало пермских энергетиков на 41 млн руб.

УФАС по Пермскому краю определило наказание для ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» («Пермская сетевая компания») и ООО «ТНР» («Т Плюс новые решения») в рамках расследования дела о повышении тарифа для жителей Закамска.

Согласно постановлению комиссии УФАС России, ПАО «Т Плюс» будет оштрафовано на 30,4 млн руб., ООО «ТНР» - на 10,5 млн руб, ООО «ПСК» - на 100 тыс. руб.

Все компании признаны ФАС виновными в нарушении ч.1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

Кроме того, ресурсоснабжающим организациям надлежит в течение шести месяцев исполнить предписание надзорного ведомства, а именно принять меры по восстановлению ситуации, существовавшей до совершенного нарушения, в том числе исключить ООО «ТНР» из системы теплоснабжения потребителей Кировского района Перми.

На прошлой неделе, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения Пермского УФАС о незаконности включения компании-посредника ООО «ТНР» в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. Из-за этих действий для 8 тысяч жителей Закамска произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6%. События происходили в 2014 году.

В «Т Плюс» не комментируют решение до изучения материалов суда.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

Пресс-релиз

Профиль пользователя