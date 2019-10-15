УФАС оштрафовало пермских энергетиков на 41 млн руб.

УФАС по Пермскому краю определило наказание для ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» («Пермская сетевая компания») и ООО «ТНР» («Т Плюс новые решения») в рамках расследования дела о повышении тарифа для жителей Закамска.

Согласно постановлению комиссии УФАС России, ПАО «Т Плюс» будет оштрафовано на 30,4 млн руб., ООО «ТНР» - на 10,5 млн руб, ООО «ПСК» - на 100 тыс. руб.

Все компании признаны ФАС виновными в нарушении ч.1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

Кроме того, ресурсоснабжающим организациям надлежит в течение шести месяцев исполнить предписание надзорного ведомства, а именно принять меры по восстановлению ситуации, существовавшей до совершенного нарушения, в том числе исключить ООО «ТНР» из системы теплоснабжения потребителей Кировского района Перми.

На прошлой неделе, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения Пермского УФАС о незаконности включения компании-посредника ООО «ТНР» в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. Из-за этих действий для 8 тысяч жителей Закамска произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6%. События происходили в 2014 году.

В «Т Плюс» не комментируют решение до изучения материалов суда.