Мэрия Абакана объявила траур после гибели главы города

Похороны мэра Абакана (Хакасия) Николая Булакина, погибшего в автомобильной аварии в минувший понедельник, пройдут 16 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этот день в Абакане объявлен траур. На здании мэрии приспущены флаги.

Городские власти рекомендуют всем организациям и предприятиям перенести или отменить праздничные и развлекательно-концертные мероприятия, а также спортивные соревнования. «Также рекомендовано всем телерадиокомпаниям, вещающим на территории города Абакана, скорректировать программу вещания»,— говорится в сообщении.

Напомним, днем 14 октября глава Абакана Николай Булакин погиб в автоаварии на объездной дороге Минусинска (Красноярский край). Господин Булакин не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Временно исполняющим обязанности мэра Абакана назначен его первый заместитель Владимир Жуковский. Досрочные выборы мэра должны пройти в течение шести месяцев.

О трагической гибели Николая Булакина читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэр Абакана не справился с управлением»

Илья Галагуз