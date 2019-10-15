Глава СКР поставил на контроль расследование дела в Красноярске с участием сына экс-судьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела в Красноярске, фигурантом которого является сын бывшей судьи и председателя совета депутатов. «В СМИ распространяется информация о том, что в Красноярске двое молодых людей безжалостно избили своего знакомого и сняли это на видео. Мужчина впал в кому и скончался. Участников драки, тем не менее, не задержали. Местные жители считают, что такой "избирательный" подход к фигурантам дела связан с тем, что один из нападавших — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов»,— говорится в сообщении СКР.

Глава СКР поручил в кратчайшие сроки провести весь комплекс следственных действий и принять меры к задержанию обоих соучастников. «Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений»,— сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели после конфликта с их 31-летним знакомым нанесли ему множественные телесные повреждения, от которых тот скончался.

Оксана Павлова