Финансовый директор Qiwi покинул свой пост

Спустя три месяца после назначения Владислав Пошморга покинул пост финансового директора платежного сервиса Qiwi, сообщили в компании. Господин Пошморга был назначен на эту должность 1 июля 2019 года.

«Qiwi объявляет, что 8 октября 2019 года финансовый директор компании Владислав Пошморга уведомил совет директоров о том, что он покидает свой пост финансового директора»,— говорится в заявлении.

Господин Пошморга покидает должность по личным причинам и его отставка не связана с разногласиями с руководством или советом директоров, уточнили в компании. Временным финансовым директором Qiwi назначена заместитель Владислава Пошморга Варвара Киселева.

Qiwi — платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи.

О том, почему основатели группы хотят выйти из бизнеса,— в материале “Ъ” «Qiwi продает "Совесть"».