Мэтр короткого метра

Мастер

В рамках Большого фестиваля мультфильмов 4 ноября пройдет серия показов короткометражек французского режиссера Жана-Франсуа Лагиони. В киноцентре «Октябрь» представят лучшие мультфильмы французского режиссера и обладателя «Золотой пальмовой ветви», премии «Сезар» и других кинонаград в области мультипликации. В программу вошли и самые ранние работы Лагиони, такие как «Мадемуазель и виолончелист» (награда фестиваля в Анси), и более поздние работы, среди которых наиболее заметны «Маска дьявола» — о старушке, решившей обыграть нечистого в домино, мультфильм-манифест «Случайная бомба», история о супругах «Путешествие через Атлантику на веслах».





Голос

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«РАО перечисляет мне деньги. Это хорошая прибавка к пенсии. Но гораздо большие отчисления я получаю из-за рубежа. У меня как-то случилась история: позвонил незнакомый человек из Израиля с просьбой разрешить ему использовать мою мелодию в качестве звонка мобильного телефона. Это было очень мило»

Композитор Александра Пахмутова, которая на этой неделе отмечает юбилей — 90 лет





Премьера

Попытка непонимания

Йозуа Резинг (Германия) с удовольствием работает в России Фото: Предоставлено пресс-службой театра им. Вахтангова

На Симоновской сцене Театра им. Е. Вахтангова 4 ноября состоится премьера — спектакль «Превращение» в постановке Йозуа Резинга. В своем спектакле по новелле Франца Кафки о трансформации обычного клерка в насекомое молодой немецкий режиссер вывел на первый план тему одиночества и глубокого непонимания между людьми. «Кафка дает всего одну версию большого и странного события, и эта версия то и дело противоречит сама себе,— пояснил Йозуа Резинг.— Это и позволяет вывести "Превращение" на сцену: люди так и не могут достичь согласия в том, что все-таки произошло». Главную роль исполнит Владислав Демченко.





Текст

Атлас тела души

Новая книга Улицкой — разговор о самом важном Фото: «Редакция Елены Шубиной»

Новая книга Людмилы Улицкой «О теле души. Пограничные разговоры» выходит в «Редакции Елены Шубиной». По замыслу автора, эта книга исследует как человеческую душу, так и тело, не пытаясь их разделить. Сборник состоит из двух циклов рассказов: тема любви пронизывает цикл «Подружки», а во втором — «О теле души» — автор застает своих героев в переломные моменты их жизни, когда душевное неотделимо от телесного. «Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать атлас души,— поделилась автор.— Только пограничное пространство иногда удается уловить».





Вещь

Фото: Предоставлено пресс-службой Аукционного дома «12й стул»

Брошь «Павлин» из желтого золота и бирюзы и другие украшения Людмилы Зыкиной будут выставлены на торгах аукционного дома «12-й стул» в Москве





Эксперимент

Зримый звук

Giant Swan — это агрессивный интенсивный ритм, тяжелые глубокие басы и уникальное звучание Фото: Photo by Katja Ogrin / Redferns Getty Images

На Новой сцене Александринского театра 9 ноября стартует мультимедийный фестиваль «Электромеханика». Каждый год он объединяет артистов из разных стран, готовых экспериментировать как с электронной музыкой, так и с аудиовизуальным искусством. В этом году на одной сцене выступят британская группа Giant Swan и Gaika, которых называют самыми громкими голосами с улиц современного Лондона, немецкий дуэт Driftmachine исполнит минималистичные композиции при помощи двух модулярных систем, медиахудожница Heidi Horsturz из Роттердама представит аудиовизуальные перформансы, а американцы из Eartheater докажут, что шумовые эффекты органично сочетаются с классическими инструментами. Также в фестивале примут участие электронные музыканты и медиахудожники из России.





Анонсы

04.11

В Москве проходит ретроспектива японского режиссера Наоми Кавасэ.

05.11

В Музее древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева представлены царские врата XV века с изображением Благовещения, созданные преемниками великого иконописца.

06.11

В Государственном музее А.С. Пушкина на выставке «Тайны "Дедушки Крылова"» собраны журналы, где печатались его произведения, рукописи не изданных при жизни автора произведений, его автографы.

07.11

Фото: Вольга

В широкий прокат выходит фантастический триллер «Райские холмы» (в главных ролях — Эмма Робертс, Милла Йовович).

08.11

В Музее декоративно-прикладного искусства на выставке «Орнаментальное наследие России. Ростан Тавасиев. 1938–2006» собраны произведения художественного текстиля.

9.11

В Доме И.С. Остроухова в Трубниках откроется выставка «Русский сентиментализм: знаки препинания», где собраны книги, рисунки, девичьи альбомы, аксессуары XVIII–XIX веков и другие приметы сентиментальной эпохи.