471,5 миллиарда долларов составил, по оценке Банка России, внешний долг РФ на 1 октября 2019 года. За третий квартал показатель снизился на 1,7%, или $8,3 млрд. Банки обеспечили большую часть этого снижения — $6,6 млрд, до $74,1 млрд. Небанковские компании также сокращали долги — на $1,7 млрд, или на 0,5% за квартал, до $322 млрд. Задолженность компаний перед прямыми инвесторами, напротив, выросла на $2,2 млрд (1,5%), до $145 млрд. С начала же года внешний долг РФ увеличился на $16,9 млрд, или на 3,7%. ЦБ отмечает, что причины этого — покупка нерезидентами в первой половине года суверенных ценных бумаг и рост прямых инвестиций в прочие сектора при продолжении сокращения обязательств банков.