Адвокату подготовили заокеанский процесс

Как стало известно “Ъ”, в Тверской суд поступили материалы дела главы правозащитного объединения «Справедливость» адвоката Андрея Столбунова. Следствие считает его участником совершенного более десяти лет назад вымогательства не менее $22,5 млн у нескольких человек, среди которых были тогдашний министр транспорта Московской области, позже вице-президент РЖД Петр Кацыв, его сын Денис и известный адвокат Наталья Весельницкая. За организацию вымогательства уже давно получил срок бывший замгендиректора оборонного предприятия РАТЕП, один из лидеров «Боевого братства» Дмитрий Барановский. Господин Столбунов, проживающий в США, отвергает обвинение и называет его местью за показания, которые он дал американской прокуратуре во время громкого расследования, связанного с компанией Prevezon Holding Дениса Кацыва.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении Андрея Столбунова уже поступило в Тверской суд столицы, его будет рассматривать судья Анатолий Беляков. Дата слушаний не назначена, процесс пройдет в заочном режиме.

Дело правозащитника расследовалось Главным следственным управлением СКР с 5 июня этого года, Андрею Столбунову инкриминируется вымогательство в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Материалы расследования насчитывают 37 томов, причем в свое время СКР через суд добился для защиты ограничения времени на ознакомление с делом.

Как следует из материалов этого дела, оно было выделено в отдельное производство из другого расследования, которое ведется в отношении владельца ООО «Диварекс» Александра Ксенжука.

Последнему и его предполагаемым сообщникам инкриминируется покушение на мошенничество в отношении тех же Петра и Дениса Кацывов, Натальи Весельницкой, а также экс-директора управления Сбербанка по операциям на фондовом рынке, ныне бизнесмена Александра Алтунина и главы компании «Инфико» Владимира Касаткина. Основной фигурант этого расследования — один из лидеров подмосковного отделения «Боевого братства», бывший замгендиректора крупного оборонного предприятия РАТЕП Дмитрий Барановский — несколько лет назад за вымогательство и мошенничество в общей сложности получил 13 лет колонии.

Господин Столбунов, которого СКР считает «соисполнителем» вымогательства, подтвердил, что фабула его дела полностью совпадает с материалами расследования в отношении господина Барановского. Господин Столбунов, по версии ГСУ СКР, от имени общественной организации «Справедливость» обращался в различные органы власти с письмами с требованиями проверить якобы неблаговидные действия своих оппонентов. Таким образом, а также угрожая негативными публикациями и общественными акциями, господин Барановский, говорилось в материалах «большого» расследования, оказывал давление на своих оппонентов, чтобы получить от них деньги и имущество на десятки миллионов долларов.

В материалах расследования в отношении господина Столбунова, по данным “Ъ”, фигурируют $22,5 млн, которые, по версии следствия, вымогались лишь у господина Кацыва-старшего.

Суммы, которые якобы вымогались у других потерпевших, в деле не названы. Защита господина Столбунова даже обращалась в ГСУ СКР и Генпрокуратуру, требуя разъяснить данное обстоятельство, считая, что оно прямо противоречит законодательству, однако ответа так и не дождалась.

В рамках расследования Андрей Столбунов был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Впрочем, надежд на его экстрадицию фактически нет, поскольку бывший глава «Справедливости» проживает в США уже больше пяти лет, и еще 13 декабря 2016 года Министерство юстиции этой страны на запрос российской стороны ответило, что не может «осуществить выдачу господина Столбунова ввиду отсутствия двустороннего договора о выдаче с Российской Федерацией».

Между тем сам Андрей Столбунов уверен, что доведенное до суда расследование является местью за его показания, которые правозащитник дал в рамках дела, которое рассматривалось в США и было связано с деятельностью компании Prevezon Holdimg, принадлежащей Денису Кацыву. Американская прокуратура настаивала на том, что бизнесмен мог иметь отношение к отмыванию средств в Соединенных Штатах. В итоге прокуратура, которая изначально требовала конфискации американских активов Кацыва-младшего, сняла с него претензии в обмен на выплату $5,9 млн. «Тогда я рассказал прокуратуре все, что знаю, о деятельности господ Кацывов и их окружения, так как мое негативное мнение о них не изменилось»,— сказал “Ъ” господин Столбунов. Виновным правозащитник себя не признает, утверждая, что ни с кем из потерпевших по делу он никогда не общался.

Владислав Трифонов