«Самарский бройлер» взяли за горло

Татарстанский филиал Россельхозбанка подал иск о несостоятельности ООО «Тимашевская птицефабрика», производителя «Самарского бройлера». По данным электронной картотеки суда, задолженность предприятия перед банком составляет 933 млн руб. Исковое заявление может быть связано с финансовыми трудностями инвестора фабрики — предпринимателя из Татарстана Ильшата Тукаева и его группы компаний. К двум из них кредиторы также предъявили претензии. Тимашевская птицефабрика — последняя работающая фабрика птицы в Самарской области. В прошлом году с рынка ушла Тольяттинская птицефабрика. Планы региональных властей построить новую — «Сергиевскую» — до конца не реализовались: долгострой стоимостью 4 млрд руб. не привлекает новых ­инвесторов.

Филиал Россельхозбанка в Татарстане обратился в суд с заявлением о банкротстве самарского ООО «Тимашевская птицефабрика». Судя по материалам дела в электронной картотеке суда, предприятие задолжало банку более 933 млн руб. Заявление кредитора принято к производству, следующее заседание назначено на 29 октября. Подробности не раскрываются. Тимашевскую птицефабрику открыли в 2011 году после масштабной реконструкции на средства инвестора из Лениногорска Республики Татарстан — бенефициара строительного ООО «Ортэкс» и других компаний Ильшата Тукаева. Фабрика выпускает охлажденное куриное мясо под торговой маркой «Самарский бройлер». Предприятие расположено в пос. Садгород Кинель-Черкасского района Самарской области. «Самарский бройлер» в торговых сетях — единственный местный конкурент курам из Московской области и Республики Марий Эл.

• ООО «Тимашевская птицефабрика» зарегистрировано в 2009 году в Самарской области. Владельцами компании являются Ильшат Тукаев и Рафаэль Фаизов. Генеральный директор организации, согласно данным «СПАРК-Интерфакс»,— Андрей Пивнов. Среднесписочная численность сотрудников — 1102 человека. В прошлом году выручка предприятия превысила 2,4 млрд руб., прибыль составила 139 млн руб. Годом ранее выручка птицефабрики достигла 3,6 млрд руб., прибыль составила около 194 млн руб. Как указано на сайте птицефабрики, проект рассчитан на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год.

В апреле этого года московское ООО «Хартман» подало заявление о банкротстве «Ортэкса». Спустя пару месяцев стороны заключили мировое соглашение. Тогда же с инициативой признать «Ортэкс» несостоятельным выступил Сбербанк. Заявление банка рассматривается. Сумма требований на сайте суда не ­раскрывается.

• ООО «Ортэкс» создано в 2000 году в Лениногорске. Основной вид деятельности — строительство зданий. Единственным владельцем организации указан Ильшат Тукаев. В 2018 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., прибыль — 202 тыс. руб. В 2017 году компания выручила 6,4 млрд руб., прибыль — 8 млн руб.

Сбербанк также с июня добивается банкротства другого сельскохозяйственного актива господина Тукаева — ООО «Племрепродукт», оператора птицефабрики в пос. Прогресс Бугульминского района Татарстана. Сумма требований составляет около 1,5 млрд руб.

По мнению юристов, иск к Тимашевской птице­фабрике можно рассматривать как способ давления на должника. «Невыгодно банкротить социально значимое предприятие, поэтому владельцы и кредиторы, цель которых на самом деле — получить быстрее долги, вероятнее всего, будут искать пути обхода процедуры банкротства»,— говорит партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников.

Вместе с тем юрист отмечает, что если задолженность не будет погашена, то у суда возникнут все основания для введения в отношении должника процедуры наблюдения, однако пока до этого процесса может пройти достаточно времени. «В самой процедуре банкротства много нюансов, которые могут затянуть процесс на несколько лет, а это также невыгодно контрагентам»,— считает Антон Красников.

Вместе с птицефабрикой рискует исчезнуть весь сектор птицеводства. Предпоследнее работающее предприятие — Тольяттинская птицефабрика — в 2018 году также вступила в процедуру банкротства. Кредиторы несколько раз пытались сохранить предприятие, запустив процедуру восстановления платежеспособности, но антикризисный план не удалось согласовать. В августе прошлого года на птицефабрике началось конкурсное производство, предполагающее продажу имущества компании и ее ликвидацию. Несколько месяцев назад инвестор — владелец ООО «Красный 11» Антон Семушин — заявил о планах восстановить работу фабрики. В прошлом году ГК «Амар» Раифа Сафина выкупила недействующую Обшаровскую птицефабрику, однако работу она не возобновила. В том же году инвесторы свернули начавшееся строительство Сергиевской птицефабрики мощностью 120 тыс. тонн мяса в год.

Сабрина Самедова