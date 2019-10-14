«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Для инвесторов существует целый спектр инструментов, начиная от акций и облигаций, заканчивая различными производными. В рамках программы «Идея на миллион» экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов рассматривает все возможные варианты и на всех рынках, начиная от российского, заканчивая турецким, американским и так далее. Своими идеями о том, куда можно вложить 1 млн руб. и более, поделился аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов.

Олег Богданов: Что можно сейчас купить? Что есть интересного на глобальном финансовом рынке?

Михаил Смирнов: Я бы предложил в условиях экономической неопределенности обратить внимание на безопасные активы. Защитная идея — это фонд недвижимости казино. Компания называется Gaming and Leisure Properties. Она на данный момент дает дивидендную доходность 7,4%.

Полная версия программы: