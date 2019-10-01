Турбины раскрутят на всех

Правительство может либерализовать доступ к базовому заказу для поставщиков газовых турбин большой мощности, в том числе для локализованных машин GE и Siemens. По данным “Ъ”, Белый дом отказался от строительства ТЭС на экспериментальных турбинах российского производства, в чем заинтересованы «Силовые машины» Алексея Мордашова. Вместо этого могут быть разыграны на конкурсе 2 ГВт по отдельной квоте. По мнению экспертов, это снизит нагрузку на рынок. Но потребители требуют, чтобы для локализованных турбин ввели дифференцированную оплату мощности в зависимости от реальной загрузки энергоблоков.

Правительство может отказаться от строительства ТЭС на экспериментальных образцах российских газовых турбин большой мощности (ГТБМ) 1,4 ГВт в пользу конкурентного отбора для широкого круга поставщиков, включая американскую GE и немецкую Siemens. Для этого они должны соответствовать постановлению правительства №719, которое определяет, какая продукция может считаться российской. Речь об этом шла на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 24 сентября, схема в целом была им одобрена, говорят несколько собеседников “Ъ”. В аппарате вице-премьера и в Минэнерго “Ъ” сообщили, что решение еще не принято. В Минпромторге от комментариев отказались, ссылаясь на отсутствие протокола совещания.

Предполагалось, что газовая ТЭС на 1,4 ГВт будет строиться в Каширском районе Московской области по дорогостоящему механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ). CAPEX этого проекта предварительно оценивался Минэнерго в 100 млрд руб., общая нагрузка на энергорынок до 2035 года — 198 млрд руб. Своих технологий производства ГТБМ у РФ нет. Проект исходно был создан для обкатки турбин подсанкционных «Силовых машин» Алексея Мордашова. При этом «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ, контролирует энергоактивы «Газпрома») обсуждают создание СП с GE и Siemens. Планы по выпуску мощной турбины ГТД-110М есть также у консорциума ОДК «Ростеха», «Интер РАО» и «Роснано».

Как поясняют собеседники “Ъ”, отборы могут пройти на 2026–2028 годы — к этому сроку зарубежные машиностроители должны успеть полностью локализовать машины большой мощности. Правительство выделит под них квоту около 2 ГВт. Конкурировать поставщики, вероятно, будут по наименьшей стоимости киловатт-часа выработки за жизненный цикл (LCOE). Собеседники “Ъ” объясняют такое решение большими рисками того, что «Силовые машины» не смогут наладить производство ГТБМ. При этом «Силовые машины» по-прежнему будут претендовать на 7 млрд руб. из бюджета на локализацию ГТБМ, еще 8 млрд руб. компания должна привлечь самостоятельно.

В Siemens “Ъ” сообщили, что планы по локализации газовой турбины SGT5–2000E (187 МВт, частично локализована СП Siemens с «Силовыми машинами» — СТГТ) не изменились, компания рассчитывает на подписание СПИКа и затем до середины 2023 года на локализацию компонентов горячего тракта. В ОДК, «Интер РАО» и ГЭХе от комментариев отказались. В «Силовых машинах» “Ъ” сообщили, что к 2025 году успеют наладить производство своих ГТБМ, и уточнили, что в планах компании изготовить головные образцы отечественных ГТУ в конце 2023-го — начале 2024 года. В компании также говорят, что «достигли серьезного прогресса» в освоении ГТБМ: создано конструкторское бюро, разработана конструкторская документация, ведется техперевооружение производства, определены отечественные поставщики критически важных комплектующих.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что конкурсный отбор не отменяет нерыночной сути ДПМ, по которым будут оплачиваться проекты ГТБМ. С учетом негативного опыта оплаты «инновационных» и простаивающих энергоблоков на Троицкой ГРЭС ГЭХа и Ивановских ПГУ «Интер РАО» (речь идет об оборудовании ОДК) «следует производить дифференцированную оплату мощности, исходя из годовой загрузки таких энергоблоков на уровне не ниже 75%», говорят в ассоциации.

Старший аналитик центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников говорит, что конкурсные процедуры могут создать условия для сокращения затрат на обкатку экспериментальных турбин. Но потребителям электроэнергии, отмечает аналитик, в любом случае предстоит оплачивать сооружение заведомо ненадежной (по крайней мере в первые годы) генерации в целях реализации государственной задачи — развития российского энергомашиностроения.

Татьяна Дятел