Дороге Шанхай — Гамбург дали новый срок

Начало строительства международной трассы «Меридиан», которая соединит китайский Шанхай и Гамбург (ФРГ) намечено на 2020 год. Об этом на Саратовском экономическом форуме заявил председатель совета директоров Русской холдинговой компании Александр Рязанов. До этого власти обещали начать строительство саратовского участка автобана в 2017 году, а завершить к 2020 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 180 млрд руб. Аналитики считают, что от строительства платной дороги Саратовская область получит ряд преимуществ, но объем инвестиций может быть слишком большим для региона.

Саратовский участок международной трассы Шанхай — Гамбург должны начать строить в следующем году. Об этом на втором Саратовском экономическом форуме, который проходил в конце прошлой недели, объявил председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» (инвестор строительства) Александр Рязанов. Он напомнил, что через область пройдет самый протяженный участок трассы «Меридиан» длиной 645 км. Дорога захватит 15 районов: Турковский, Аркадакский, Ртищевский, Екатериновский, Аткарский, Петровский, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Марксовский, Балаковский, Ершовский, Краснопартизанский, Пугачевский и Перелюбский.

По словам господина Рязанова, рассматривалась возможность провести участок через Пензенскую или Ульяновскую области, но окончательное решение было принято в пользу Саратовской, поскольку здесь «была оказана большая административная помощь». Однако строительство пока не ­стартовало.

«Первый ковш экскаватора еще не копнули, но сделали очень много, чтобы в следующем году начать строительство,— отметил Александр Рязанов.— В 2024 году должно быть открыто сквозное автомобильное движение из Китая в Европу». Казахстан, через который также будет проложена часть трассы, уже построил свою часть. Планируется, что дорога будет бетонной. В строительстве пожелали принять участие китайские компании, однако в Русской холдинговой компании считают, что «большинство специалистов должно быть из России». В рамках строительства предусмотрены объекты дорожного сервиса (заправочные станции, вертолетные площадки, отель).

На форуме представители Русской холдинговой компании объявили, что Саратовская область получит дополнительные доходы в виде налогов после ввода в эксплуатацию трассы (речь может идти об 1,3 млрд руб., сообщалось в июне в Instagram сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина), будет создано 3,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, ожидается, что новый участок не будет иметь ограничений по загрузке машин, и по нему смогут проехать «любые машины с любым весом».

Строительство саратовского участка трассы «Меридиан» оценивается в 180 млрд руб.

О намерении продолжить дорогу, которая сократила бы путь из Европы в Азию, впервые начали говорить в 2016 году. Тогда же сообщалось, что четырехполосная трасса будет полностью платной — 70 евроцентов за километр для перевозчиков из стран, не входящих в ЕАЭС.Три года назад представитель Росавтодора заявил, что автобан будет построен к 2020 году.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, строительство трассы даст Саратовской области не менее пяти преимуществ перед другими регионами. Первые два — новые рабочие места, которые появятся после начала строительства автобана, и улучшение транспортной доступности внутри региона.

«Втретьих, это облегчит нагрузку на действующую транспортную инфраструктуру региона, позволит ее активнее реконструировать и развивать, что благоприятно скажется на экологической ситуации и безопасности движения. Вчетвертых, наличие такой дороги благоприятно скажется и на инвестиционном потенциале области, может повлиять на количество проектов в экономике региона. Впятых, такая дорога может стимулировать реализацию аналогичных проектов как по маршруту Европа — Азия, так и в рамках международного транспортного коридора Север — Юг, и регион в них тоже может участвовать»,— предположил эксперт.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин предположил, что объем инвестиций, который предполагает строительство трассы, очень большой для Саратовской области. «Учитывая очень значительный объем инвестиций в трассу по отношению к ВРП Саратовской области, складывается впечатление, что региону, принимая во внимание условия застоя в широкой экономике РФ, будет крайне сложно абсорбировать весь объем вложений. Представляются необходимыми корректировки в проект с тем, чтобы максимально эффективно использовать указанные очень значительные для Саратовской экономики инвестиции»,— отметил он. По мнению эксперта, могут потребоваться государственные вложения в регион, чтобы использовать весь эффект от строительства трассы и гос­инвестиций. «В противном случае экономика региона выглядит слишком небольшой, неспособной переварить все деньги, которые могут прийти в нее в результате реализации проекта»,— полагает господин Осин.

Марина Ковалева