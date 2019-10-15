Страйкбол включили в защиту

Приволжский окружной военный суд рассмотрел вещественные доказательства по уголовному делу в отношении семи молодых людей, обвиняемых в создании террористического сообщества, которое, по версии следствия, готовило свержение власти в России. В частности, сторона защиты предоставила суду видеозапись, на которой молодые люди играют в страйкбол. Обвинение считает, что использование участниками игры камуфляжной формы и масок говорит о том, что группа была законспирированной. Адвокаты говорят, что это норма игры, но полагают, что на ход процесса это доказательство не повлияет.

В Пензенском областном суде на выездном заседании Приволжского окружного военного суда участники процесса по делу «Сети» (организация признана террористической, запрещена в России) изучили видеозапись, на которой видно, как молодые люди, которых обвиняют в создании террористической организации, играют в страйкбол. Видеоролик был представлен стороной ­защиты.

Как рассказал „Ъ“ адвокат подсудимого Андрея Чернова Станислав Фоменко, на роликах, снятых самими обвиняемыми, видно, как участник одной из команд говорит, что у них имеются позывные, распределение ролей, постоянный и непостоянный состав и так далее. «Ролик был скачан с Youtube, до сих пор находится в свободном доступе,— говорит господин Фоменко.— То есть занятия страйкболом включают в себя все то, что предъявляет следствие молодым людям: распределение ролей, наличие камуфляжной формы, использование масок с закрытыми лицами. Следствие утверждает, что все это конспирация. Если какие-то навыки отрабатываются в лесу, значит ли это, что они там готовили теракт? Для игры страйкбол развивают тактические навыки, умение ­стрелять».

Напомним, ранее жена одного из обвиняемых Ангелина Пчелинцева на допросе говорила, что с 2015 года молодые люди периодически играли в страйкбол, при этом, по ее словам, в мероприятиях участвовали не только люди, фигурирующие в уголовном деле, но и другие пензенцы. Следствие же трактует увлечение молодых людей страйкболом как создание тренировочного лагеря для террористов.

Как писал „Ъ“, процесс по делу в отношении семерых анархистов, предполагаемых участников сообщества «Сеть», начался в Приволжском окружном военном суде 14 мая. На скамье подсудимых семь молодых людей, которые, как считают следователи ФСБ, в мае 2015 года создали межрегиональное террористическое сообщество (ТС) «Сеть» с целью объединения «анархистов из различных регионов РФ в боевые группы» якобы для насильственного свержения конституционного строя путем захватов зданий силовых структур, органов власти и офисов «Единой России». Участие в организации «Сеть» (ч. 2 cт. 205.4, срок до 10 лет) следствие инкриминирует Арману Сагынбаеву, Василию Куксову, Андрею Чернову, Михаилу Кулькову и Максиму Иванкину.

Дмитрию Пчелинцеву, Василию Куксову и Илье Шакурскому вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222), последнему также — взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1). Кроме того, господина Пчелинцева обвиняют в попытке поджога пензенского военкомата в 2011 году (ч. 2 ст. 167 вместе с ч. 3 ст. 30), а господ Чернова, Иванкина и Кулькова — в покушении на производство или сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 вместе с ч. 3 ст. 30). Пятеро подсудимых отрицают причастность к инкриминируемым им преступлениям в полном объеме, подсудимые Кульков и Иванкин признали вину в покушении на сбыт наркотиков.

Расследование дела «Сети» началось после задержания с наркотиками, а затем — явки с повинной 18 октября 2017 года Егора Зорина, который также рассматривался как член группы, но дело в отношении него было прекращено после того, как он дал показания на других предполагаемых участников «Сети».

Сначала Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский дали признательные показания, но позже заявили, что для получения признаний их пытали электротоком в пензенском СИЗО1.

Адвокат Станислав Фоменко отмечает, что в более ранних процессах участвовали специалисты по страйкболу, которые подтвердили, что все действия, которые предъявляет обвинение группе анархистов, характерны для этой игры. Кроме того, по его словам, суду уже была представлена книга, обучающая игре, в которой говорится, что эффективность использования навыков страйкбола в реальных боевых действиях «под большим вопросом».

Адвокат Василия Куксова (на исследованных видео не фигурирует) Александр Федулов говорит, что представленные суду ролики никак не изменят ход процесса. «На видео нет ничего особенного: пацаны бегают по бревнам, перетягивают канат… В обвинении есть более серьезные противоречия и доказательства невиновности, но они не принимаются во внимание. Так что не думаю, что это может повлиять на решение суда»,— считает господин Федулов.

Сергей Петунин