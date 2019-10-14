Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий

В России сокращается спрос на ювелирные изделия из-за падения реальных доходов населения, говорится в проекте «Стратегии развития отрасли драгоценных металлов РФ на период до 2030 года» Минпромторга, который оказался в распоряжении RNS. По этой причине падают и объемы потребления золота ювелирной промышленностью, которая занимает второе место после ЦБ по этому показателю. В 2018 году объем потребления золота ювелирными предприятиями составил 41 тонну. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2013 году.

Вместе с тем сокращается и рынок серебра. Минпромторг отмечает, что «экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке». Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

По словам генерального директора Гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина, одновременно с падением доходов населения увеличиваются расходы на покупку сырья и это отражается на ценах ювелирных изделий.

«Потому что дорожает и золото, и камни, и самое главное, что золото, что камни, их цены котируются в долларах США, и, соответственно, мы сильно зависим от курса валюты. Поэтому получились такие ножницы: доходы упали, а себестоимость продукции выросла»,— сказал господин Уткин.