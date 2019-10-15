Стражное дело

Бывший ростовский полицейский, осужденный за получение взятки, в суде добился возмещения морального и физического вреда, причиненного ему условиями содержания подозреваемых в СИЗО-1, в котором провел более года. Суд назначил ему компенсацию 30 тыс. руб., что в разы меньше запрашиваемой истцом суммы. В общественной наблюдательной комиссии отмечают, что в СИЗО-1 много проблем, однако решить их можно только дополнительным финансированием.



Ростовский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Ростова по иску экс-полицейского Ивана Резвана к ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области. Ранее суд первой инстанции присудил истцу компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб. Как следует из судебных материалов, полицейский Иван Резван был задержан 29 февраля 2016 года по подозрению в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО-1, расположенном в Ростове-на-Дону, экс-полицейский находился с 1 по 26 марта 2016 года и с 19 ноября 2016-го по 22 сентября 2017-го. Дело Ивана Резвана было передано в суд в ноябре, в июле 2017 года ему назначили четыре года колонии строгого режима. В ноябре 2017 года приговор вступил в законную силу и экс-полицейского этапировали в колонию в Челябинской области.

В феврале 2019 года Иван Резван обратился в суд с иском к ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области, ГУФСИН России по Ростовской области, ФСИН России и Министерству финансов РФ. По его утверждению, пребывание в камерах СИЗО-1 отрицательно повлияло на его здоровье и причинило моральный вред. Заключенный назвал условия содержания в СИЗО-1 бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство. В частности, Иван Резван пожаловался на маленькие санузлы и перенаселенность камер: при норме жилой площади 4 кв. м на одного человека в камерах площадью 30 кв. м находилось 12–18 заключенных. Им приходилось делить одно спальное место на несколько человек, терпеть недостаток естественного освещения и свежего воздуха. Камеры не проветривались и плохо отапливались в холодное время года, вода подавалась с постоянными перебоями. Летом при +35°C содержащиеся в СИЗО не могли принимать душ чаще раза в десять дней, им не выдавали чистого постельного белья. Истец просил суд взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. руб., но позже в судебном следствии требования были уменьшены до 245 тыс. руб.

Доказательством правоты истца стали данные прокурорских проверок, которые были проведены в то время, когда Иван Резван находился в СИЗО. Прокуратура тогда установила многочисленные и неоднократные нарушения норм. Кроме того, суд учел показания двух свидетелей, которые находились в СИЗО вместе с экс-полицейским. Один из свидетелей рассказал, что в камере на восемь человек содержалось 16 человек. «Пища была на самом низшем уровне. С прогулками беда, бывало такое, что просто не выводили, хотя обязаны выводить на час каждый день. Спали по очереди — кто-то днем, кто-то ночью. В душ водили крайне редко — может, два раза в месяц»,— приводятся его слова в материалах дела. Другой свидетель рассказал об антисанитарии в камерах: «Отсутствие дезинфекции, наличие насекомых, тараканов. Питание ужасное. Прогулки исключались регулярно, в баню иногда ходили раз в десять дней»,— рассказал он.

Кировский райсуд Ростова удовлетворил иск частично, взыскав с ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН России по региону компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб. Иван Резван посчитал размер компенсации необоснованно заниженным и обратился с апелляционной жалобой в Ростовский областной суд. Однако в апелляционной инстанции не нашли причин для увеличения или уменьшения размера компенсации.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис отмечает, что в среднем в год к СИЗО-1 подается около десяти подобных исков. Господин Петрашис считает, что нарушение норм в СИЗО-1 связано с недостатком финансирования. «В СИЗО-1 бывают нарушения закона в части условий содержания, это фиксируем и мы, и прокуратура в ходе проверок. Нельзя сказать, что ситуация хоть как-то меняется в лучшую сторону: зданию СИЗО-1 уже 250 лет, оно нуждается в капитальном ремонте, еще лучше было бы построить новое»,— говорит он. По словам Леонида Петрашиса, проблема перенаселения пока никак не решается. «Суд часто берет подозреваемых под стражу. А у руководства СИЗО нет возможности не принимать “лишних” по численности заключенных. Из-за этого действительно происходит перенаселение. Однако вряд ли в камеру на восемь человек помещают 16, может 10–12, и то на время, там же постоянно кого-то этапируют к месту отбытия наказания»,— говорит он.

Кристина Федичкина