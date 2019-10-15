Винодельня растворилась в «Кристалле»

В Краснодаре суд отправил под домашний арест владельца ООО «Винодельня “Юбилейная”» Асланбия Нагоя, подозреваемого в преднамеренном банкротстве. По версии следствия, кредиторы предприятия, в том числе банк «Кубань Кредит», понесли убытки от того, что бизнесмен заключил договор поставки на 1 млрд руб. с компанией, которая не рассчиталась за товар. Господин Нагой не признает себя виновным и считает, что его бизнес подвергся недружественному поглощению. Винодельня «Юбилейная», один из лидеров регионального рынка, находится в процедуре наблюдения.



Краснодарский краевой суд 14 октября избрал меру пресечения в виде содержания под домашним арестом в отношении Асланбия Нагоя, президента и совладельца ООО «Винодельня “Юбилейная”», сообщил “Ъ-Юг” адвокат подозреваемого Азамат Меретуков. Ранее Октябрьский суд Краснодара избрал предпринимателю, подозреваемому в преднамеренном банкротстве компании, меру пресечения в виде залога, однако следователь и представитель потерпевшего — КБ «Кубань Кредит» — в апелляционной инстанции настояли на домашнем аресте господина Нагоя, пояснил адвокат Меретуков.

Винодельня «Юбилейная» является одним из лидеров винодельческой отрасли Краснодарского края (по объемам выпуска продукции — 6 млн бутылок в год — показатели сопоставимы с «Кубань-вино», «Абрау-Дюрсо» и «Фанагорией»). Выручка компании в 2018 году составила 1,2 млрд руб., убыток — 123 млн руб. Винодельня принадлежит семье предпринимателей из Адыгеи: Асланбий Нагой является президентом компании и через агрофирму «Юбилейная» владеет 99% долей винодельни, совладелец — его сын Аслан Нагой, директором винодельни является Виктория Иванова, дочь Асланбия Нагоя.

Банкротство ООО «Винодельня “Юбилейная”» было инициировано руководством компании в начале 2019 года, неисполненные обязательства превысили 3 млрд руб., в мае текущего года суд ввел в ней процедуру наблюдения. Тогда же следственные органы ГУ МВД Краснодарского края возбудили в отношении Асланбия Нагоя уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Получить официальный комментарий ГУ МВД по краю о ходе расследования уголовного дела “Ъ-Юг” не удалось: запрос в пресс-службу главка остался без ответа.

Как рассказал “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах, бизнесмену вменяют в вину заключение в 2018 году договора поставки ООО «Кристалл» алкогольной продукции с отсрочкой платежа на сумму около 1 млрд руб. Средства по сделке не поступили на счет ООО «Винодельня “Юбилейная”», что, по мнению следствия, свидетельствует о целенаправленном выводе топ-менеджером активов.

Асланбий Нагой не признает себя виновным и настаивает на том, что сделка была законной и экономически обоснованной с учетом взаимных обязательств ООО «Винодельня “Юбилейная”» и ООО «Кристалл». Топ-менеджер утверждает, что банкротство компании было спровоцировано недобросовестными действиями кредиторов, в частности банка «Кубань Кредит», который в 2018 году потребовал досрочного погашения крупных займов (заявление Асланбия Нагоя опубликовано на странице винодельни «Юбилейная» в сети Instagram).

Как следует из материалов арбитражного суда, банк устанавливает в реестре требования к винодельне на 330 млн руб., однако общая сумма задолженности аффилированных с «Юбилейной» компаний перед банком существенно выше (точная сумма долга банком не озвучивается). В пресс-службе банка пояснили, что в ноябре 2018 года кредитному учреждению стало известно о претензиях к ГК «Юбилейная» со стороны ФНС, что было расценено банком как ухудшение финансового состояния заемщика.

«Несмотря на то что у компании имелись достаточные для погашения долгов запасы винной продукции, предприятия ГК “Юбилейная” подали в суд заявления о собственном банкротстве»,— говорится в комментарии КБ «Кубань Кредит».

Эти действия руководства «Юбилейной» банк расценил как попытку вывода активов и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По оценке юристов, уголовное преследование топ-менеджеров проекта – это ответ кредиторов на возможную попытку владельцев организовать «управляемое банкротство» и сохранить контроль над предпримем. «На первой стадии банкротства снимаются все аресты и иные ограничения, однако кредиторы зашли с другой стороны – они арестовали счета и имущество винодельни в рамках уголовного дела, а также добились изоляции руководителя проекта. Это стандартный способ защиты интересов кредитора»,– сказал “Ъ-Юг” Роман Домащенко, управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры».

Анна Перова, Краснодар