«Лучше обсуждать государственную идеологию, чем возвращение смертной казни»

Исследовать «путинизм» как действующую идеологию повседневности — с таким предложением выступил помощник президента Владислав Сурков. По его замыслу, в дальнейшем это поможет созданию идеологической базы для развития страны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в целом идею коллеги поддержал, однако признался, что сам по себе термин «путинизм» ему не импонирует. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что инициатива Владислава Суркова способна немного расцветить нынешнюю российскую повестку дня.

Владислав Юрьевич Сурков, похоже, решил предать некий импульс, казалось бы, совсем просевшей государственной повестке. Прошедший месяц по окончании выборного цикла страна живет в полном идеологическом вакууме. Нет никаких ярких событий и никаких трендов. Разве что почти что бесконечное «московское дело». Со стороны может показаться, что система переводит дух, но с чем именно двигаться дальше, пока, видно, ясности нет. Собственно, и раньше с этим было непросто, а сейчас — и подавно. Можно было бы предположить, что все застыло в ожидании некоего большого события. Но, похоже, и это впечатление обманчиво. Так что со всех точек зрения, конечно же, правильно именно сейчас приступить к многостороннему анализу путинского наследия.

На первом этапе логично ввести в обиход термин «путинизм» — с чего-то же надо начинать. 11 февраля 2019 года Владислав Сурков написал статью в «Независимой газете» с простым и емким названием «Долгое государство Путина». Суть этой работы можно сформулировать так: нынешний президент страны заложил основы, фундамент будущей российской государственной системы. Сейчас большая политическая машина Путина набирает обороты, отстраивается и, видимо, через некоторое время ляжет на курс, заданный нынешним лидером. Сурков поясняет: Франция до сих пор идет курсом Шарля де Голля, Турция — Мустафы Кемаля Ататюрка, США — отцов-основателей, а Россия — курсом Владимира Путина.

Сейчас Владислав Юрьевич, видимо, собирается заняться конкретным оформлением своих мыслей. И вот бывший шеф кремлевской внутренней политики явил новый тезис о том, что «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования». Мы попросили пресс-секретаря президента все это прокомментировать. Дмитрий Песков в целом поддерживает, единственное, сам по себе термин «путинизм» ему не импонирует.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Не совсем импонирует название “путинизм”. Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить. Но в то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым в том, что фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится и в должности президента и находился на должности председателя правительства,— это очень важные годы в истории нашей страны».

Это действительно как-то не очень звучит. Ленинизм — да, а вот путинизм — что-то не то. А вопрос-то не праздный: Сурков предлагает государственную идеологию, а названия под нее, получается, нет. А как называть? Надо же, чтобы было емко и сразу понятно. Вот бывший коллега Суркова Вячеслав Володин предложил в свое время фразу «Путин — это Россия» — здесь все ясно, никаких лишних вопросов не возникает. А здесь опять эти словечки — «лайфхак». И если с разрушением монополярности более или менее понятно, то что такое рост суверенитета — не совсем. Аллегории — не иначе. И наберет ли в итоге обороты эта самая машина «путинизма»?

Но в целом инициатива Владислава Суркова верная: лучше обсуждать государственную идеологию, чем возвращение смертной казни.

С креативом в последнее время совсем неважно. Пусть будет хоть такая дискуссия, чем вообще никакой. Найдутся те, кто предложит иной путь, и может быть, родится истина. Есть, конечно, сомнения на этот счет. Вот и прошлое сурковское детище, суверенная демократия, как-то не прижилось — так все и осталось около ноля.