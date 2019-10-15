Корень Шэньчжэня

В Москве стартовал «ВТБ Кубок Кремля» — объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) c общим призовым фондом около $2 млн и сильным составом участников. Первые номера посевов на нем получили две четвертые ракетки мира — россиянин Даниил Медведев и украинка Элина Свитолина. А одной из главных турнирных интриг можно считать спор голландки Кики Бертенс и швейцарки Белинды Бенчич за последнюю путевку на итоговый турнир года в Шэньчжэне. Ради этого Бенчич даже попросила в Москве wild card.

У 30-го по счету Кубка Кремля есть две главные особенности. Первая — новый дом: им стал ледовый дворец «Крылатское», заменивший спорткомплекс «Олимпийский», вторая — сильные составы участников. Мужской возглавляют сразу два представителя первой десятки — Даниил Медведев (4-й номер рейтинга) и Карен Хачанов (9-й), который год назад, еще в «Олимпийском», выиграл титул. Друг с другом два россиянина могут сыграть лишь в финале, причем на положении в рейтинге Медведева итог турнира практически никак не отразится. Дело в том, что по правилам ATP в итоговую сумму каждого игрока входит ограниченное количество турниров категории «250», а в его активе уже есть титулы, завоеванные в Софии и Санкт-Петербурге.

Зато Хачанов на состязаниях категории «250» в этом году еще не выиграл ни одного матча из пяти, а в ближайшие три недели с учетом парижского турнира категории Masters 1000 защищает сразу 1295 рейтинговых очков. Так что для него Кубок Кремля как раз важен вдвойне. Победа позволит Хачанову не только стать первым в истории чемпионом московского турнира, выигравшим его на двух разных стадионах, но и немного поправить свое положение в классификации ATP Race, в которой учитываются результаты, показанные начиная с января. Там, в отличие от главного рейтинга, он пока стоит лишь 16-м и в случае успеха переместится на два места вверх.

У женщин первой посеяна также четвертая ракетка мира — Элина Свитолина. Уже отобравшись на итоговый турнир года в Шэньчжэнь, 25-летняя украинка, по ее собственным словам, приехала в Москву «с боевым настроением». Впрочем, более объективно мотивацию Свитолиной можно будет оценить лишь после стартового для нее матча второго круга, в котором она сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, проводящей свой лучший сезон, или прошлогодней финалисткой Кубка Кремля Унс Джабир из Туниса.

Главная же интрига женского турнира связана с борьбой между голландкой Кики Бертенс и швейцаркой Белиндой Бенчич за последнюю, восьмую путевку в Шэньчжэнь. Пока в WTA Race обе они уступают Серене Уильямс, которая занимает там восьмое место. Но, учитывая тот факт, что после US Open знаменитая американка не сыграла ни одного матча, все идет к тому, что в последний момент она может сняться с WTA Finals.

Впрочем, вне зависимости от решения Уильямс, шанс сыграть в Шэньчжэне имеет лишь одна из ее преследовательниц. Для этого и Бертенс, и Бенчич в «Крылатском» требуется выйти в финал. Однако по итогам жеребьевки голландка и швейцарка попали в одну половину сетки. Таким образом, они могут встретиться уже в полуфинале, для чего каждой из них требуется выиграть всего по два матча. Причем если Бертенс заявилась на Кубок Кремля заранее, то Бенчич этого не сделала и была даже согласна на wild card в квалификацию, хотя в итоге организаторы Кубка Кремля предоставили ей место в основной сетке.

Что касается российских участниц, число которых после завершения квалификации достигло девяти человек, то прогнозировать их результаты очень непросто. Ведь первой ракеткой России на этой неделе является прошлогодняя чемпионка Кубка Кремля Дарья Касаткина, которая сейчас стоит в рейтинге 37-й и лишь две недели назад в Пекине впервые в этом году выиграла три матча подряд. Да и с жеребьевкой Касаткиной не слишком повезло. Ее соперницей в первом круге будет посеянная под седьмым номером 19-летняя украинка Даяна Ястремская, которая в 2016 году в финале юниорского Wimbledon уступила россиянке Анастасии Потаповой, но зато в этом сезоне выиграла два титула WTA и занимает в рейтинге 28-е место.

Евгений Федяков