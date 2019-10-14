Свердловский депутат Илья Гаффнер вновь не смог обжаловать прекращение своего банкротства

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о завершении процедуры банкротства депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Между тем, решение вступило в силу еще после его подтверждения 17-м Арбитражным апелляционным судом 23 июля. Тогда банкротство депутата было прекращено, но от дальнейшего исполнения требований кредиторов он не был освобожден.

Напомним, впервые господин Гаффнер был признан банкротом в июле 2016 года, и в отношении него была введена процедура реализации имущества. С иском о банкротстве обратился Россельхозбанк. Согласно материалам арбитражного дела, претензии кредитной организации связаны с ООО «Шиловское», поручителем по кредитам которой проходит депутат. Сумма долга составляет 160 млн руб. В рамках банкротного дела Сбербанк предъявил требования о взыскании с господина Гаффнера 120 тыс. руб. по личной кредитной карте Visa Gold. Юристы Ильи Гаффнера подавали ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что «на счетах ответчика нет средств для погашения долга перед кредитной организацией, а также в собственности депутата нет имущества». Согласно декларации о доходах за 2014 и 2015 года, размещенной на сайте заксобрания, доход господина Гаффнера составил по 2,2 млн руб. в каждом году.

В 2018 году производство по делу было прекращено. Однако в начале 2019 года Россельхозбанк добился пересмотра дела и в феврале Свердловский арбитражный суд возобновил производство.

Анна Лапина