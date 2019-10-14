Администрация Нижнего Новгорода проиграла дело на 450 млн рублей

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отказал в кассационной жалобе администрации Нижнего Новгорода, которая оспаривала судебные решения о взыскании 407,5 млн руб. основного долга и 48,5 млн пени по муниципальному контракту.

Ранее суды взыскали с муниципального заказчика ГлавУКС-НН в пользу банкротящейся компании «Фирст-НН» долги за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Приокском районе в 2015-2017 годах. До рассмотрения жалобы администрации в кассационном суде исполнение взыскания крупного долга было приостановлено.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «ФОКовая терапия».

Иван Сергеев