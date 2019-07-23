ФОКовая терапия

Первый апелляционный арбитражный суд постановил взыскать с муниципального заказчика ГлавУКС Нижнего Новгорода 407,5 млн руб. долгов и свыше 48 млн пени за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Приокском районе. Судебное решение принято в пользу обанкротившегося застройщика «Фирст-НН» и право требования этих бюджетных средств — единственный актив, на который претендуют дружественные кредиторы банкрота. Во встречном иске муниципальному заказчику было отказано полностью. Для городского бюджета судебное взыскание такой суммы приведет к ощутимым и незапланированным расходам.

Во Владимире завершилось длительное рассмотрение резонансного спора по взысканию с муниципального заказчика долгов за ФОК «Приокский», который с перерывами строился в 2014–2016 годах. Напомним, в январе прошлого года нижегородский арбитражный суд решил взыскать с «Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода» (ГлавУКС) почти 400 млн руб. долга в пользу подрядчика ООО «Фирст-НН». Однако муниципальный заказчик ФОКа и городская администрация Нижнего Новгорода подали апелляционные жалобы с просьбой отменить это решение. Судебное разбирательство в апелляционном суде длилось полтора года с привлечением ряда экспертов. Пока опубликована только резолютивная часть судебного постановления, из которой следует, что с ГлавУКСа Нижнего Новгорода решено взыскать 407,6 млн руб. долга за выполненные работы и 48,5 млн пени за просрочку оплаты.

Муниципальный заказчик предъявлял к ООО «Фирст-НН» встречный иск, прося уменьшить цену контракта на 10,8 млн руб. — в такую сумму в ГлавУКСе оценили стоимость некачественно выполненных работ при строительстве Приокского ФОКа, который уже два года открыт для посещений и в котором занимаются дети. Администрация Нижнего Новгорода и ГлавУКС в рамках судебного разбирательства пытались доказать, что спорткомплекс был построен с нарушениями. Для этого по ходатайству ответчика проводились судебно-строительные экспертизы, в том числе с привлечением экспертов оценочных компаний и Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Однако, как следует из судебного постановления, во встречном иске к «Фирст-НН» было отказано.

Добавим, что эта строительная компания несколько лет назад получала крупные госзаказы по строительству ФОКов и объектов технопарка «Анкудиновка». Учрежденная «Фирст-НН» дочерняя организация «Регион-НН» выступала концессионером по строительству спорткомплексов в Нижегородском и Сормовском районах города, но эти проекты были заморожены на стадии котлованов из-за нехватки бюджетных средств на их строительство. ООО «Фирст-НН» было признано банкротом 3 апреля 2017 года. Общая сумма требований кредиторов к ликвидируемому должнику превысила 1 млрд руб., однако ликвидных активов у компании практически нет, кроме взыскиваемых с муниципалитета крупных долгов за стройку Приокского ФОКа. Представители интересов администрации пытались добиться и длительной рассрочки выплаты суммы долга.

Как утверждает близкий к мэрии источник, основным дружественным кредитором банкрота выступает дорожно-строительная фирма «Магистраль», контролируемая бизнес-партнерами предпринимателя Михаила Жижина. С ними якобы пытался договориться об отзыве материальных претензий и нынешний глава города Владимир Панов, которому проблема с ФОКами досталась по наследству от предыдущей администрации. Но эти переговоры успехом не увенчались, и кредиторы по-прежнему намерены получить все судебно подтвержденные долги перед ООО «Фирст-НН», выплата которых ляжет на бюджет тяжким бременем.

Добавим, что, судя по картотеке арбитражных дел, банкрот также заявил к ГлавУКСу иски о взыскании еще 71 млн руб. убытков и более 1 млн неустойки, рассмотрение которых было приостановлено до окончательного решения по основной сумме за Приокский ФОК. Кроме того, в отдельном судебном процессе застройщик-банкрот безуспешно попытался понудить муниципального заказчика возместить свыше 15 млн руб. затрат по процентам банковского кредита и охране стройплощадки ФОКа в Московском районе, считая, что задержки бюджетного финансирования привели к этим убыткам.

В администрации Нижнего Новгорода не смогли оперативно прокомментировать проигрыш дела во второй инстанции. Однако опрошенные “Ъ-Приволжье” депутаты гордумы полагают, что для бюджета города ничего хорошего это не принесет: средств на выплату столь крупного обязательства в казне не предусмотрено.

Роман Кряжев