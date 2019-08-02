Из спортивного интереса

МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» (ГлавУКС) намерено в кассационном порядке обжаловать вступившее в законную силу решение о взыскании в пользу обанкротившегося подрядчика «Фирст-НН» свыше 450 млн руб. долга и пени за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Приокский» в 2014–2016 годах. В судах муниципальный заказчик безуспешно пытался доказать, что имеет право на трехлетнюю рассрочку по оплате контракта, а ФОК окончательно был сдан в эксплуатацию позже на несколько месяцев и подрядчик мог фальсифицировать акт приемки объекта. Суды эту версию не поддержали, а бывший глава администрации города считает, что бюджет должен платить по старым долгам, раз ФОК был построен и эксплуатируется.



Как неофициально сообщили “Ъ-Приволжью” в городской администрации, проигранный в двух судебных инстанциях спор с бывшим генподрядчиком «Фирст-НН» продолжится в кассационной инстанции. Напомним, эта компания взыскала с муниципального заказчика ГлавУКС Нижнего Новгорода 407,6 млн руб. основного долга и 48,5 млн пени за строительство ФОКа «Приокский» в 2014–2016 годах. Муниципальный заказчик не в полном объеме расплатился за построенный объект, а в 2017 году получавший крупные госзаказы «Фирст-НН» обанкротился. Оставшись без бюджетного финансирования ведущихся строек, компания бросила на нулевом цикле строительство еще двух спорткомплексов.

Официально о том, что городу по исполнительному листу грозит взыскание почти полумиллиарда рублей в пользу банкрота, в администрации Нижнего Новгорода предпочитают не говорить, пресс-служба игнорирует запросы СМИ по данному поводу. Однако информированный собеседник “Ъ-Приволжья” утверждает, что ГлавУКС НН и администрация, участвующая в спорах третьим лицом, в кассации будут доказывать свою точку зрения с целью отмены или изменения судебного решения.

Как следует из опубликованного постановления Первого арбитражного апелляционного суда, ФОК «Приокский» строился с неоднократным переносом сроков сдачи: задержки были обусловлены необходимостью выносить газопровод из зоны строительства, корректировать проект, заново проходя госэкпертизу. В результате спорящие стороны разошлись в том, когда же реально был окончательно построен спорткомплекс. Представители «Фирст-НН» принесли в суд акт приемки законченного строительства по форме КС-11, датированный 5 декабря 2016 года. Ответчик утверждал, что этот документ не мог появиться в декабре, так как работы на объекте продолжались еще в первом квартале 2017 года до апреля и представленный бывшим подрядчиком акт попросту сфальсифицирован. Однако суды, изучив доказательства сторон, решили, что в данной ситуации прав истец. От реальной даты подписания акта КС-11 зависит сумма штрафных санкций, и в мэрии хотят снизить сумму неустойки.

Интересная ситуация получилась со встречным иском ГлавУКСа, который насчитал в «Приокском» спорткомлексе некачественно выполненных работ на 10,8 млн руб. Обанкротившийся подрядчик признал эти требования в суде первой инстанции, а муниципалитет, считая, что недоделок в ФОКе можно найти на гораздо большую сумму, настаивал на проведении судебных экспертиз, занявших в апелляции больше года. Однако оценочная компания «Вета», а затем и эксперты ТПП Нижегородской области в ходе повторной экспертизы решили, что объем некачественно выполненных работ составляет всего 1,7 млн руб. В основном это были скрытые недостатки, которые невозможно выявить при обычном способе приемки. В итоге апелляционный суд отказал ГлавУКСу, решив, что у него нет прав требовать компенсацию, а признание подрядчиком-банкротом исковых требований нарушает права его кредиторов.

Наконец, муниципалитет в лице ГлавУКСа и мэрии пытался добиться трехлетней рассрочки по оплате суммы долга, но суды также не нашли для этого оснований. Учитывая сроки договора по строительству Приокского ФОКа, потенциальная рассрочка заканчивалась бы уже в конце этого года. Однако для муниципального заказчика, сумевшего затянуть судебный процесс почти на два года, каждый лишний месяц отсрочки по уплате долга приносит определенную выгоду. В прошлом году ГлавУКС даже подал в арбитражный суд отдельное заявление о внесении изменений в муниципальный контракт 2014 года в части права на рассрочку платежей (этот иск еще не рассмотрен).

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, при котором началось строительство спорткомплекса, полагает, что нынешнему руководству следует начать отдавать долги за построенный объект. «Приокский ФОК построен и работает, нижегородцам от этого хорошо. А уж расчет за ФОКи — это ответственность властей. Надо с подрядчиками договариваться и платить, а не угрожать и судиться. Кстати, "Фирст-НН" выигрывал и строил эти объекты потому, что только они готовы были рисковать и строить на собственные средства или заемные кредиты», — передал господин Кондрашов через своих представителей. По его словам, предыдущая команда администрации сумела самостоятельно рассчитаться за ФОКи, построенные в Автозаводском и Московском районах.

Что касается остановленных строек ФОКов в Нижегородском и Сормовском районах, их в свое время не удалось достроить из-за отсутствия обещанной бюджетной поддержки со стороны областного бюджета. По одной из политических версий, частично это было обусловлено досрочными губернаторскими выборами, которые перенесли на 2014 год: успешно переизбравшись, глава региона Валерий Шанцев утратил интерес к «подаркам» для нижегородцев. Нынешние власти обещают найти средства на достройку двух законсервированных объектов, которые остались на уровне фундамента.

Роман Кряжев