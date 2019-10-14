Мобильное приложение от Компартии Китая собирает персональные данные граждан

Мобильное приложение «Изучай великую нацию», созданное отделом пропаганды Центрального комитета Компартии Китая (КПК), шпионит за гражданами страны, сообщает The Times со ссылкой на исследование НКО Open Technology Fund. Приложение способно передавать китайскому правительству данные о звонках и текстовых сообщениях пользователей, историю поиска в мобильном браузере, а также самостоятельно устанавливать программы, отслеживающие нажатие кнопок на гаджете пользователем, и тайно записывать аудио.

Приложение за первые несколько дней после его запуска скачали более 100 млн граждан Китая, благодаря чему оно стало самым скачиваемым в стране. При этом оно обязательно к установке на мобильный телефон всеми членами компартии и правительственными работниками. Само приложение предоставляет пользователю новости, видео, а также тесты на знание идеологии Си Цзиньпина.

О мобильном приложении для изучения мудрости Си Цзиньпина читайте в материале “Ъ” «Компартия Китая оцифровала культ личности».

Кирилл Сарханянц