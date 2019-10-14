Белгородцы стали платить картами на треть больше

За первое полугодие 2019 года в Белгородской области объем безналичных перечислений физлиц при оплате товаров и услуг увеличился на треть по сравнению с январем-июнем 2018-го, сообщает региональное отделение Банка России. Общий объем 180 млн безналичных операций составил 305,7 млрд руб. (на оплату товаров и услуг приходятся три четверти этой суммы).

По оценке ЦБ, Белгородская область в лидерах по активности использования банковских карт среди регионов ЦФО, ее опережают только Москва, Подмосковье и Воронежская область.

В ЦБ также ответили, что в Белгородской области теряют популярность операции по снятию наличных в банкоматах — за первые шесть месяцев 2019-го местные жители сняли на 3 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Средний чек оплаты картой составляет 662 руб., увеличившись за год на 9 руб.

Сергей Калашников