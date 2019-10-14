Председатель кировского парламента Владимир Быков покинет пост

Председатель законодательного собрания Кировской области (ОЗС) Владимир Быков уходит с должности. Официально о своем решении он объявит на заседании парламента 24 октября.

«В связи с переходом на другую работу Владимир Быков покидает пост председателя законодательного собрания»,– сообщил пресс-секретарь ОСЗ Павел Караваев в разговоре с Newsler.ru. По информации издания, господин Быков также оставит должность секретаря кировского реготделения партии «Единая Россия».

Ранее отставки Владимира Быкова добивались фракции КПРФ и «Справедливой России». В начале октября справедливороссы направили петицию губернатору Кировской области Игорю Васильеву об отставке председателя парламента. Поводом стало уголовное дело в отношении предпринимателя Леонида Яфаркина о мошенничестве с участком в парке Победы. Свидетели в суде дали показания на Владимира Быкова в период его работы мэром Кирова с 2006-го по 2017 год.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Владимиру Быкову собрали на выход».