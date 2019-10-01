Владимиру Быкову собрали на выход

Фракция "Справедливая Россия" в заксобрании Кировской области направила петицию губернатору Игорю Васильеву об отставке спикера Владимира Быкова. Поводом стало уголовное дело о мошенничестве с землей в парке Победы, фигуранты которого в суде дали показания на Владимира Быкова в период его работы мэром Кирова с 2006 по 2017 год. В областном правительстве не комментируют обращение депутатов, другие фракции называют петицию «красивым, но неэффективным жестом», поскольку губернатор не вправе уволить спикера, это возможно лишь после решения суда и начала уголовного преследования самого господина Быкова.



Петиция «Справедливой России» за отставку спикера заксобрания Кировской области Владимира Быкова собрала 1,5 тыс. голосов на портале Change.org и была направлена губернатору Игорю Васильеву, сообщили в партии. Поводом для обращения стало уголовное дело о мошенничестве с землей парка Победы в Кирове, возбужденное против учредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) Леонида Яфаркина. Во время рассмотрения дела в суде свидетели дали показания на бывшего мэра Кирова Владимира Быкова, якобы лоббировавшего интересы инвестора. По версии следствия, в 2007–2015 годах «неустановленные лица» из администрации города помогли подсудимому купить и застроить жильем участок площадью 4 га на улице Мира в рекреационной зоне — на части территории парка Победы. По предложению администрации городская дума согласовала передачу в аренду инвестору 4,3 га земли, смену зонирования под деловую застройку и внесение поправок в генплан. После этого стоимость участка снизилась с 51 млн до 1,8 млн руб. Затем «неустановленные лица» из сотрудников администрации размежевали участок и отвели 0,3 га под строительство физкультурно-оздоровительного центра и гостиницы для спортсменов ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения». Проект был реализован, а оставшуюся часть земли чиновники продали инвестору за 338 тыс. руб. После этого КЗОРС размежевал землю еще на три участка и продал их компании «Кировспецмонтаж» за 127 млн руб., а региональное управление Росреестра зарегистрировало права собственности. Следствие оценило ущерб муниципалитету от отчуждения земли в 165 млн руб. Вскоре Леониду Яфаркину будет оглашен приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».

В Кирове расследуется еще одно дело, которое справороссы связывают с незаконной деятельностью бывшего мэра. В кировских школах в ­2012–2013 годах внедрялась электронная система «Мама, я пришел», оповещавшая родителей о посещении учебных заведений детьми. Следствие собирает доказательства хищения 37 млн руб. дочерней структурой муниципальной «Центральной диспетчерской службы городского транспорта» ООО «Электронный проездной», которая под предлогом необходимости доработать проект ввела дополнительную плату с каждой трансакции. Создателем схемы следствие считает бывшего депутата городской думы Кирова Дмитрия Никулина. Авторы петиции называют депутата «правой рукой» Владимира Быкова в период его руководства Кировом. Уголовное дело было возбуждено в 2018 году по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Растрата группой лиц по предварительному сговору». Дмитрий Никулин скрывался от следствия в Грузии, но в апреле был задержан вместе с руководством муниципального предприятия и другими подозреваемыми, которые, как говорится в петиции, находились под покровительством лиц из руководства города. «Это пока лишь малая часть открытой широким массам информации о совершаемых в стенах администрации города, в период, когда главой Кирова был Владимир Быков, махинациях», — говорится в открытом письме губернатору. По мнению авторов, эта информация порочит депутатский корпус регионального парламента и каждого депутата в отдельности, а показания свидетелей по делу парка Победы критически снижают уровень доверия к власти.

Отставку господина Быкова в заксобрании Кировской области также инициирует фракция КПРФ. Ее председатель Сергей Мамаев рассказал “Ъ-Приволжье”, что обратился с открытым заявлением к кировчанам и парламентариям. По его словам, продажа земли Парка Победы «компании "Ленчика Казанского" (Леонид Яфаркин) и сыну Владимира Быкова» не обошлась без участия тогдашнего мэра, чье имя постоянно фигурирует в криминальных сводках. Господин Мамаев считает необходимым бойкотировать заседания регионального парламента и участвовать в кампании по отстранению спикера вне зависимости от политической принадлежности. По его словам, петиция может получить «неофициальную поддержку» властей и силовиков, у которых якобы тоже есть подозрения относительно роли господина Быкова в продаже земли. Впрочем, его деятельность на посту мэра пока не стала предметом проверок правоохранительных органов и подозреваемым он не проходит ни по одному делу.

Владимир Быков весь день не отвечал на звонки “Ъ-Приволжье”. Ранее в публикациях в СМИ он называл инициативу депутатов «глупостью» и не видел повода обсуждать ее с ними.

Председатель «Единой России» в заксобрании Герман Гончаров и аппарат губернатора не ответили на вопросы “Ъ-Приволжье” о петиции. Вице-спикер и глава фракции ЛДПР кировского парламента Владимир Костин заявил, что партия ранее инициировала разбирательство вокруг парка Победы и администрация признала ущерб. ­Петицию коллег по депутатскому корпусу господин Костин назвал «красивым, но малоэффективным шагом, который не вернет землю». «Результатов обращение к губернатору не принесет, поскольку глава региона не уполномочен отправить спикера в отставку. По регламенту это возможно лишь после решения суда, которого пока нет», — сказал вице-спикер.

Роман Рыскаль