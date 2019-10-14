Porsche Taycan получил версию 4S

Porsche Taycan 4S. Фото: Porsche

Porsche Taycan 4S. Фото: Porsche

Porsche Taycan 4S. Фото: Porsche

Новинка доступна в двух вариантах мощности — 530 л.с. и 571 л.с. (версия Plus), а также с двумя видами батарей — 79,2 кВт/ч и 93,4 кВт/ч с запасом хода 407 км и 463 км соответственно. Также различается максимальная зарядная мощность, которая у Taycan 4S составляет 225 кВт, а у Taycan 4S Plus — 270 кВт.

Визуально Porsche Taycan 4S отличается новым передним бампером, иными порогами, переработанным задним диффузором, 19-дюймовыми колесными дисками и тормозными механизмами красного цвета с чугунными дисками.

Напомним, премьера серийного Porsche Taycan в топовых версиях Turbo и Turbo S состоялась в сентябре 2019 года.