Краткий курс феминизма

В Санкт-Петербурге, на родине популярного писателя Александра Цыпкина, с показа серии короткометражных фильмов по его сценариям стартовал проект «Кино в Эрмитаже».

Музеи и галереи во всем мире давно уже не ограничиваются лишь одними художественными экспозициями, привлекая посетителей ретроспективами знаменитых режиссеров, премьерами фильмов об искусстве и моде и даже созданием собственных короткометражек. Правда, в значительной степени этот тренд был характерен для музеев современного искусства, достаточно вспомнить, что у столичного частного «Гаража» есть целый кинотеатр Garage Screen и собственные интересные кинопрограммы. Это расширяет представление об искусстве в целом. Теперь же государственные музеи тенденцию тоже не игнорируют. Вслед за Третьяковской галереей начал проводить кинопоказы и Государственный Эрмитаж. Тем более, что для этого есть прекрасная локация — Эрмитажный театр.

Первый показ состоялся 11 октября. Открыли инициативу показом всех короткометражек по сценариям Александра Цыпкина в одной подборке. Придумал и организовал благотворительный смотр «Кино в Эрмитаже» онлайн-кинотеатр Tvzavr (средства собранные от этого показа пошли в фонд «Дети-бабочки»).

Александр Цыпкин

Как отметил Александр Цыпкин, короткометражки не имеют общего сюжета, но, тем не менее, объединяет их феминистическая тематика. «Так получилось, что я стал едва ли не главным феминистом, — пошутил писатель на показе. — На меня даже друзья обижаются, почему это я сценарии только о женщинах пишу? Но я считаю, что сегодня у нас в стране ситуация с правами женщин по-прежнему провальная, и надо всем вместе это исправлять». Александр Цыпкин напомнил, что до сих пор в обществе живы устаревшие стереотипы о женском призвании, работодатели все еще отдают преимущество кандидатам-мужчинам, а про свободу выбора партнера и говорить нечего: что позволено джентльмену, то категорически порицается в случае с леди.

По сценарию Цыпкина актриса Ксения Раппопорт сняла в качестве режиссера фильм «Прощай, любимый» (главный приз гильдии киноведов и кинокритиков на Кинотавре-2019), актеры Ольга Сутулова и Тимофей Трибунцев сыграли главные роли в новелле режиссера Елены Бородач «Эвтаназия», а Сати Спивакова блистательно исполнила главную роль в фильме режиссера Елены Поляковой «Ты его любила?». Александр и сам выступил в качестве режиссера, сняв короткометражку «Утренний секс». Также в программе была заявлена уже нашумевшая новелла «Темная как ночь. Анна Каренина-2019», где собрался такой состав актеров, которому могут позавидовать и авторы полнометражных проектов: Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Поддержать Цыпкина и фонд пришли светские гости: Оксана Лаврентьева, Борис Пиотровский, Максим Матвеев, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Рената Пиотровски, Михаил Баженов, Юлия Стрижак и многие другие.

Фестиваль «Кино в Эрмитаже» продолжится: каждую пятницу с октября по декабрь в Эрмитажном театре будут проходить допремьерные показы картин, лауреатов Каннского кинофестиваля-2019 и 30-го Кинотавра.

Анастасия Рогова