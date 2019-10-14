Экс-глава томского СИЗО возглавил «Матросскую тишину»

Новым руководителем следственного изолятора «Матросская тишина» в Москве стал Виктор Пастушенко, который ранее возглавлял изолятор в Томске. Об этом сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь столичной общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, отметив, что Виктор Пастушенко уже приступил к работе.

Ранее начальником «Матросской тишины» работал полковник внутренней службы Сергей Поздеев. Он возглавил учреждение в феврале 2018 года, заняв кресло ушедшего на пенсию Владимира Клочека. Смена руководства произошла после того, как в следственном изоляторе выявили несоответствие условий содержания заключенных установленным нормам.

Об этом скандале — в материале “Ъ” «"Матросской Тишине" громко аукнулись VIP-камеры»

Илья Николаев