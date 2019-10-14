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Станислав Мошаров официально назначен вице-губернатором Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально назначил своим заместителем Станислава Мошарова. Постановление опубликовано на сайте главы региона 14 октября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 3 октября Алексей Текслер объявил об изменениях структуры регионального правительства: созданы две новые должности заместителей губернатора, которые будут курировать муниципалитеты и отвечать за их развитие. Ранее на один из этих постов был назначен бывший замглавы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства (эту должность ликвидировали, а ее функционал передали первому вице-губернатору Виктору Мамину) Евгений Голицын. Бывший спикер городской думы Челябинска, депутат Ленинского райсовета Станислав Мошаров для вступления в должность должен был сдать мандат члена представительного органа.

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