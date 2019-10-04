Территориям определили кураторов

В структуре правительства Челябинской области создается институт территориальных представителей, которые в статусе заместителей губернатора будут курировать муниципалитеты. На новые посты назначат Евгения Голицына и Станислава Мошарова. Один из них будет отвечать за центральные и южные территории, другой — за северные и горнозаводскую зону. Челябинск, Магнитогорск и Копейск будет непосредственно курировать руководство области. Главы муниципалитетов ожидают, что представители, прежде всего, помогут им в реализации нацпроектов. Эксперты считают создание подобного института неоднозначным решением, поскольку еще одна ступень власти может осложнить систему управления территорий.



Руководство Челябинской области меняет систему работы с муниципалитетами. В структуре правительства появятся две новые должности заместителей губернатора, которые будут курировать территории и отвечать за их развитие. Об этом объявил глава региона Алексей Текслер на заседании правительства 3 октября. Новая система должна решить задачу равномерного развития муниципальных образований, «без перекосов» и с учетом их возможностей и особенностей. По словам губернатора, для местных властей самостоятельно справиться с этой задачей «не всегда возможно», более того нередко главы пытаются скрыть проблемы, вместо того, чтобы решать их вместе с региональной властью.

«Конечно, можно пытаться заниматься ручным управлением, но это было бы неэффективно и содержательно неверно. Здесь нужен системный и надежный механизм, который бы работал как хорошие швейцарские часы. В связи с этим я принял решение организовать работу с территориями по кустовому принципу. По сути, в регионе создается институт территориальных представителей, которые станут кураторами больших групп муниципальных образований в статусе заместителей губернатора Челябинской области. Эти люди примут на себя ответственность за развитие территорий, создадут и обеспечат бесперебойную работу механизмов координации региональных органов власти, если надо, и федеральных. Уровень полномочий и ресурсов новых должностных лиц будет соответствовать уровню возлагаемой на них ответственности»,— сказал господин Текслер. Губернатор определил две группы муниципалитетов, которые будут курировать его новые замы. Первая включает территории центральной части и юга области, вторая — горнозаводской и северной частей. При этом Челябинск, Копейск и Магнитогорск будет курировать непосредственно областное руководство.

На должности представителей-замгубернаторов будут назначены Евгений Голицын, который сейчас исполняет обязанности заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства (эта должность ликвидируется, а ее функционал передадут первому вице-губернатору Виктору Мамину), и бывший спикер городской думы Челябинска, депутат Ленинского райсовета Станислав Мошаров. В качестве ключевых задач для них глава региона определил: подготовку программ социально-экономического развития на ближайшие пять лет для каждого муниципалитета, формирование ключевых показателей эффективности работы местных администраций, а также обеспечение исполнения правовых актов и поручений губернатора прежде всего в части реализации национальных проектов.

Муниципалитетами по-прежнему будет заниматься еще один вице-губернатор, отвечающий за внутреннюю политику. Этот пост недавно занял Анатолий Векшин, и глава региона сообщил, что ожидает от него «глубокого погружения» в проблематику качества управления в муниципальных образованиях.

Станислав Мошаров в разговоре с “Ъ-Южный Урал” сообщил, что пока не определено, кто и какую группу муниципалитетов будет курировать. «Я благодарен губернатору за то, что он предоставил возможность поработать в его команде. Это достаточно непростая работа, но очень важная для области. Как показала даже подготовка к этому отопительном сезону, очень много вопросов в территориях, с которыми нужно разбираться в ежедневном режиме. Связь должна быть постоянной. Во-вторых, нужно выявить потенциал территорий и помочь главам определиться с основными задачами»,— сообщил господин Мошаров. Полномочия депутата Ленинского районного совета Челябинска он сложит, поскольку они не совместимы с новой должностью.

Председатель Совета муниципальных образований Челябинской области, глава Пластовского района Александр Неклюдов считает, что новая система никак не ограничит самостоятельность руководителей территории, но поможет им с реализацией национальных проектов. «На мой взгляд, такое решение назревало, потому что нацпроекты, если честно говорить, эта тема, которую необходимо продвигать. Новые вице-губернаторы будут работать, выходить вместе с моими коллегами на министров, других замгубернаторов. Это мощная поддержка нам, тем более по Челябинской области было замечание о низком проценте исполнения нацпроектов»,— считает господин Неклюдов.

Директор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Зырянов считает, что создание института территориальных представителей — интересный управленческий эксперимент, но его успешность будет зависеть от конкретных полномочий и ресурсов на их реализацию. «Может быть, такая схема поможет улучшить положение территорий, а может, в силу того, что усложняется сама система управления и появляется дополнительное звено, привести к трудностям. Очень важно, какие конкретно полномочия и ресурсы будут закреплены за вице-губернаторами. Если это будут чисто административные ресурсы, то рискну предположить, что не очень многое изменится. Если им дадут право запрашивать какие-то финансы для решения проблем, тогда это другая ситуация, но, я думаю, что последнее им вряд ли будет дано»,— говорит эксперт. По его мнению, самостоятельность глав не пострадает, поскольку они и так «предельно несамостоятельные и контролируемые со всех сторон».

Юлия Гарипова