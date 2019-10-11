По делу о массовой драке в центре Петербурга проводятся обыски

Сотрудники петербургской полиции и СОБР Росгвардии проводят в Петербурге обыски по делу о массовой драке в Апраксином дворе.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в обысках принимают участие около 70 сотрудников правоохранительных органов. Мероприятия проводятся на территории пяти городских районов.

Драка в Апраксином дворе произошла 14 сентября. Позднее в больницу были доставлены два гражданина одной из азиатских республик с ножевыми ранениями. 16 сентября были задержаны 12 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.