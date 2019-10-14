В Татарстане выпустят позолоченные медали к 100-летию ТАССР

В Татарстане в честь 100-летия ТАССР выпустят медали из серебра 925-й пробы, покрытые золотом 999-й пробы. Описание медали своим указом утвердил президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, диаметр медали составляет 32 мм. Поверхностность медали – матовая, шлифованная. На лицевой стороне изображен силуэт карты Татарстана, от которого исходят лучи. По окружности медали изображен татарский национальный орнамент. Вверху находится изображение тюльпана, внизу - надпись «1920-2020».

На обратной стороне медали по окружности также виден татарский национальный орнамент. По окружности в нижней части нанесена надпись на русском языке «100 лет образования ТАССР», в верхней части – надпись на татарском языке «ТАССР Тзелг 100 ел».

"Ъ-Казань"