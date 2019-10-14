«Башинформсвязь» купила телеком-оператора в Подмосковье

ПАО «Башинформсвязь» в интересах материнской компании «Ростелеком» приобрело 100% уставного капитала подмосковного ООО «Лекстар коммуникейшн» (Реутов), сообщается в материалах ПАО. Ранее в капитале этой компании «Башинформсвязь» не участвовала. Подробности сделки не раскрываются. Уставный капитал ООО «Лекстар коммуникейшн» равен 15 тыс. руб. Сделка была закрыта 10 октября.

«Лекстар коммуникейшн» образована в 2012 году. Работает под брендом «СВС-телеком». Оказывает услуги подключения к интернету и ip-телевидения. 94% принадлежало Евгению Суворову, 4% — Станиславу Козеву.

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи в Башкирии. Также развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом Bashtel. Сделки по покупке активов в интересах «Ростелекома» «Башинформсвязь» проводит с 2016 года.

Ирина Самойлова