Мэрия Челябинска уберет с улиц ненужные дорожные ограждения

Администрация Челябинска проведет инвентаризацию дорожных ограждений на улицах Челябинска и уберет ненужные заборы. Об этом на аппаратном совещании сообщила врио главы города Наталья Котова. Госпожа Котова подчеркнула, что демонтировать все серые заборы вдоль дорог не получится, потому что их наличие прописано в ГОСТах и правилах дорожного движения.

«Есть определенные ГОСТы, по которым на перекрестках на определенном расстоянии должны быть ограждения, нравятся они нам или не нравятся. Дана команда, после того, как мы завершаем работы по благоустройству, по программе “Городская комфортная среда” и по “Реальным делам”, мы перейдем к инвентаризации барьерных ограждений. Там, где они стоят лишние, мы посмотрим, можно ли их демонтировать. Думаю, через неделю мы разработаем график. Нужно согласовать работу с ГИБДД, чтобы не получилось, что мы все убрали, а потом будем страдать от штрафов»,- отметила Наталья Котова.

В рамках благоустройства пешеходной части проспекта Ленина вдоль дороги стали убирать ограждения. Власти заявили, что пешеходов от машин отделяет широкий газон, и дополнительные барьеры не нужны. Через несколько недель после этого серые заборы появились на соседней улице Сони Кривой, где раньше их не было.