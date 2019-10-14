Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow. С сентября он выпускается по контракту на мощностях шотландской вискокурни Ian Macleod Distillers, организующей полный цикл производства — от выдерживания спиртов до создания купажа и розлива, пишут «Ведомости». Бренд Darrow компания Roust разрабатывала в партнерстве с агентством BBDO Branding

Для производства Darrow используются солодовые спирты из шотландских регионов Хайленд, Спейсайд и Лоуленд, выдержанные не менее шести лет, рассказал представитель Roust. Продаваться виски от Roust будет в России и странах СНГ, Европе и Северной Америке. За первые полтора года в компании рассчитывают произвести 150 тыс. девятилитровых коробов. В РФ Darrow можно будет приобрести с середины октября — Roust уже договорилась о поставках с Х5 Retail Group, Metro, «О’кей» и другими ритейлерами. Darrow будет стоить в рознице от 799 руб. за бутылку 0,7 л.

О планах Roust запустить свою марку коньяка — в материале “Ъ”.