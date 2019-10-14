Российские инвесторы проявляют интерес к IPO Saudi Aramco

У ряда российских инвесторов есть интерес к IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Базово у России и так очень много своих нефтяных возможностей, чтобы массивно инвестировать в Saudi Aramco. Тем не менее действительно у ряда российских инвесторов есть интерес к этому IPO»,— сказал он.

Как ожидается, IPO Saudi Aramco будет крупнейшим в истории. При размещении только 2% акций компания может привлечь $40 млрд.

По данным агентства Bloomberg, совет директоров Saudi Aramco даст зеленый свет для запуска процесса IPO на этой неделе. Согласно источникам агентства, встреча совета с консультантами для оценки ситуации на рынке может состояться 17 октября, объявление о начале процесса IPO — 20 октября. Сначала саудовские власти собираются провести IPO на местной бирже, а затем — на зарубежной площадке, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании. При этом королевство уже неоднократно откладывало сроки начала IPO. На прошлой неделе президент Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что компания готова к листингу на бирже и ждет решения акционеров.

Saudi Aramco выступает в качестве партнера РФПИ по ряду инвестиционных проектов. В частности, в ходе проходящих в понедельник в Эр-Рияде переговоров Владимира Путина с властями королевства будет официально объявлено о первой инвестиции Saudi Aramco в РФ. Она будет осуществлена в рамках партнерства с РФПИ и суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund. Стороны покупают около 30% в компании «Новомет», производителе высокотехнологичных нефтепогружных насосов. При поддержке РФПИ компания уже получила разрешение на работу в Саудовской Аравии и начала поставки оборудования в королевство. По словам Кирилла Дмитриева, это один из важных примеров сотрудничества двух стран, так как, с одной стороны, Saudi Aramco будет вкладывать деньги в российскую компанию, а с другой — пользоваться ее услугами.

Подробнее о визите президента Путина в Саудовскую Аравию читайте в материале “Ъ” «Особо скважные персоны».

Марианна Беленькая, Эр-Рияд