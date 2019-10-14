Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP. Днем ранее США заявили о готовности вывести около тысячи американских военнослужащих с территории конфликта, чтобы те не оказались «между двумя наступающими армиями».

«Риск бегства террористов из-за военной операции Турции полностью учтен. Ввиду этого также приняты меры по укреплению безопасности национальной территории»,— говорится в сообщении Елисейского дворца. Париж намерен задействовать дипломатические рычаги для прекращения наступательной операции Турции «Источник мира».

Несколькими часами ранее Елисейский дворец объявил о проведении военного совета. Какие именно меры были разработаны в ходе совещания, в официальном сообщении не уточняется.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призывал Турцию в кратчайшие сроки свернуть военную операцию, которая может привести к дестабилизации ситуации в регионе и гуманитарной катастрофе. Франция также приостановила поставки Турции оружия.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии. Страны ЕС осудили действия Анкары. Дамаск назвал турецкое наступление «вторжением». Москва призвала освободить Сирию от иностранного военного присутствия и восстановить ее территориальную целостность.

О том, как армия Башара Асада идет на помощь курдам,— в материале “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».