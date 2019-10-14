«Джокер» вновь возглавил российский кинопрокат

Собрав 491,5 млн руб., фильм «Джокер» Тодда Филиппса вторые выходные подряд стал лидером российского проката, следует из данных портала Kinobusiness.com. В мировом прокате картина уже собрала около $544 млн. Бюджет фильма составил $55 млн.

«Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли получила гран-при «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале, но была неоднозначно встречена зрителями в мировом прокате.

В российский прокат «Джокер» вышел 3 октября.

Подробнее о противоречивой реакции на «Джокера» — в материале “Ъ” «Человек, который смеется последним».