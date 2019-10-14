14 октября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

«Джокер» вновь возглавил российский кинопрокат

Собрав 491,5 млн руб., фильм «Джокер» Тодда Филиппса вторые выходные подряд стал лидером российского проката, следует из данных портала Kinobusiness.com. В мировом прокате картина уже собрала около $544 млн. Бюджет фильма составил $55 млн.

«Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли получила гран-при «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале, но была неоднозначно встречена зрителями в мировом прокате.

В российский прокат «Джокер» вышел 3 октября.

Подробнее о противоречивой реакции на «Джокера» — в материале “Ъ” «Человек, который смеется последним».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя