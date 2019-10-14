Студенты, поддержанные бюджетом, выбирают Австралию и Великобританию

На прошлой неделе московская школа управления «Сколково» завершила прием заявок на участие в основной части пятилетней программы выделения государственных грантов для оплаты высшего образования в иностранных университетах. Школа «Сколково» — оператор программы «Глобальное образование», стартовавшей в 2014 году, заказчик — Миннауки. С 11 июня по 13 октября проводился дополнительный конкурсный набор для не менее 45 участников программы (поступило более 250 заявок), итоги его будут подведены в декабре. По данным “Ъ”, программа предполагает дополнительные наборы.

Общая сумма грантов по «Глобальному образованию», первой системной и открытой госпрограмме стимулирования обучения за пределами РФ, составляет 3,76 млрд руб., лимит на участника — 2,76 млн руб. в год. С 2014 года выделено 708 грантов, 355 участников программы уже завершили участие в ней.

Распределение предпочтений студентов, получивших гранты, предсказуемо лишь отчасти: популярность Великобритании, мирового лидера в экспорте образования, очевидна (среди британских университетов—лидеров программы — Бристольский университет, университеты Шеффилда, Саутгемптона, Йоркский и Манчестерский университеты). Но в топ-10 половина университетов — австралийские: на первом месте (почти 10% грантов «Глобального образования») — университет Монаш в Мельбурне. Монаш входит в топ-200 экспортеров Австралии и в тройку ведущих биотехнологических университетов мира в основных рейтингах (в мире — 58-е место в рейтинге QS World). Из европейских университетов в числе лидеров — Миланский политехнический институт. В топ-10 университетов нет американских — в целом же в США получают образование 4,7% получателей грантов, среди них — семь студентов Университета Карнеги—Меллона и один студент Гарварда.

Анна Гетманская, руководитель программы в «Сколково», считает, что программа «дает замечательный пример того, как государство может направлять и поддерживать процесс (образования.— “Ъ”), устанавливая приоритеты в специализациях и создавая условия для трудоустройства будущих выпускников». Специализация получателей грантов: 39% — инженерные кадры, 21% — педагоги, 18% — научные кадры, 12% — управленцы в соцсфере, 10% — медики.

Дмитрий Бутрин