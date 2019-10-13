Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. У женщины нашли 9,5 г гашиша.

«Сегодня я обратился к президенту России Путину, как другу еврейского народа и государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар»,— написал господин Ривлин в своем Twitter. Он отметил, что госпожа Иссахар хоть и признала «серьезную ошибку», но такой серьезный приговор «может оказать влияние на ее жизнь».

Женщина летела из Дели в Тель-Авив в начале апреля. В транзитной зоне «Шереметьево» у нее обнаружили гашиш. Защита госпожи Иссахар намерена обжаловать решение Химкинского суда. Источники сообщили Haaretz, что незадолго до оглашения приговора Россия давила на Израиль, предлагая освободить хакера Алексея Буркова, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщал, что говорил с господином Путиным о несправедливом наказании гражданки Израиля, но не может приостановить процедуру выдачи господина Буркова США, где его обвиняют в махинациях с кредитными картами.