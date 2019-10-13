Калифорния стала первым штатом, запретившим производство и продажу меховых изделий

Власти штата Калифорния (США) одобрили введение запрета на производство и продажу изделий из меха животных. Соответствующий законопроект в рамках целого пакета мер, направленных на защиту животных, подписал в субботу губернатор штата, член Демократической партии Гэвин Ньюсом. Сам закон вступит в силу в 2023 году, а Калифорния стала первым штатом, официально запретившим изделия из натурального меха.

«Запрет будет распространяться на одежду, сумки, обувь, тапки, шляпы или связки для ключей, в которых присутствует натуральный мех. Под действие нового закона не подпадают кожа, шкура крупного рогатого скота и овечья кожа, а также мех, используемый в религиозных обрядах. Закон также не распространяется на продукцию таксидермии, мех животных, добытый во время лицензированной охоты, и мех, бывший в употреблении»,— говорится в пресс-релизе.

Кроме того, господин Ньюсом подписал законопроекты, запрещающие выступление в цирках таких животных, как медведи и слоны, а также охоту на красных рысей на территории штата. «Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха. Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что такие прекрасные дикие животные, как медведи или тигры, не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь»,— заявил господин Ньюсом.

Кирилл Сарханянц