Тюменский технопарк привлек трех резидентов

Экспертный совет Тюменского технопарка (Западно-Сибирский инновационный центр) включил в список резидентов три компании, сообщили в пресс-службе технопарка.

Дзержинская компания «Эислаб» планирует разработать мобильную станцию мониторинга воздуха в населенных местах. «Сегодня в нашей стране регистрация загрязнения атмосферного воздуха ведется только на 7% пунктов наблюдений, при этом регистрируется только 12% загрязняющих веществ от общего числа наблюдаемых примесей. Мобильная станция предназначена для качественного и количественного обнаружения газов – основных приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха на уровне ПДК максимально разового»,— сообщил руководитель проекта Илья Зубков. Он добавил, что компания начала регистрироваться на территории региона, чтобы получить поддержку технопарка.

Второй резидент — компания «Технопарк-Т» — предложила разработать программу аттестации и обучения «BiosensingVR» с применением компьютерных тренажеров. «Программно-аппаратный комплекс состоит из сконструированного и собранного нейроинтерфейса, VR-шлема и программного обеспечения, анализирующего действия испытуемого сотрудника при решении производственных задач»,— сообщил разработчик проекта Максим Гаммер.

Компания «АСМТ» предложила проект по созданию уплотнителя для безопасного проведения геофизических работ в скважинах под давлением газо-нефтяной жидкости до 350 атмосфер.

Напомним, технопарк площадью более 12 тыс. кв. м занимается продвижением инновационных проектов малого и среднего бизнеса в Тюменской области. За год экспертный совет технопарка рассмотрел 37 проектов, из них 24 компании получили поддержку. Теперь в составе резидентов технопарка – 97 предприятий.

Следующее заседание экспертного совета планируется провести в ноябре.