На выборах места для храма лидирует завод

Храм Святой Екатерины, скорее всего, будет построен на территории бывшего приборостроительного завода на улице Горького в Екатеринбурге. Это место для возведения культового здания поддержано представителями РПЦ. Губернатор Евгений Куйвашев надеется, что «опрос поставит точку в многолетнем споре», имея в виду конфликт вокруг храма, вызвавший уличные протесты в городе. Эксперты расходятся во мнении, возьмут ли власти на вооружение екатеринбургский опыт для урегулирования конфликтных ситуаций в других регионах.

Голосование за выбор площадки для строительства храма Святой Екатерины началось на 51 опросном пункте Екатеринбурга в 8:00. К моменту закрытия голосования явка горожан составила 8,98%: избирательная комиссия проинформировала, что проголосовало 97 472 человека. Для опроса горизбирком подготовил 200 тыс. бюллетеней, за ходом голосования следили 182 наблюдателя. Екатеринбуржцы могли выбрать одну из предложенных площадок: территорию бывшего приборостроительного завода на улице Горького (здание частично принадлежит компании УГМК) или площадку за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»).

Напомним, власти Екатеринбурга решили провести опрос граждан по выбору территории под строительство храма после майских протестов. Стихийные митинги прошли с 13 мая по 16 мая после установки временного забора на территории сквера у театра драмы, где первоначально планировалось построить храм Святой Екатерины. Инвесторами проекта выступали УГМК и РМК. Тогда протестовать вышло до 5 тыс. горожан. За четыре дня было задержано более 100 человек, около 30 активистов арестованы. После этого президент РФ Владимир Путин посоветовал местным властям провести опрос, в ходе которого горожане сами смогут выбрать территорию для строительства храма. Рабочая группа, созданная мэрией, на протяжении лета определяла варианты площадок.

«Решение будет приниматься на основании результатов опроса. Я верю, что это поставит точку в многолетнем споре, который давно пора разрешить. Нужно восстанавливать историческую справедливость»,— сообщил принявший участие в голосовании губернатор Евгений Куйвашев. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл после голосования удивленно заметил, что и не предполагал, что «для стольких людей этот вопрос так значим». «Видимо, у нашего города нет других проблем и вопросов»,— добавил он. В опросе также приняли участие полпред УрФО Николай Цуканов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Участки организованы таким образом, что отмечают о выдаче бюллетеня в одном месте, а выдают его в другом месте,— отметил межрегиональный координатор движения "Голос" Александр Грезев.— Зафиксирован случай, когда женщина даже не подходила к компьютерам, но смогла получить лист и проголосовать». Он добавил, что 95% избирателей приходят с приглашениями, которые обменивают на монетки и грамоты:

«Административный ресурс был использован на порядок сильнее, чем в ходе президентских выборов, поэтому уже утром на пунктах образовались очереди из людей, которые хотели отчитаться перед начальством о голосовании за храм на месте завода».

Политолог Александр Белоусов полагает, что опрос можно будет считать завершенным, если после его результатов не возникнет новый конфликт: «Новый протест возможен, так как некоторые участники майских акций либо не нашли варианта "против храма", либо посчитали опрос фиктивным. Обе категории не стали голосовать». «Локальных проблем в регионах, требующих участия горожан, много — это и реновация в Москве, и строительство Томинского ГОКа в Челябинске, и многие другие вопросы. Опрос станет ступенью к демократии, но только если к его результату прислушаются»,— резюмировал эксперт.

«Это удобный и безопасный способ разрешить проблему, вызвавшую протестные акции»,— оценил политолог Ростислав Туровский проведенный властями Екатеринбурга опрос. Однако, по его мнению, «власти не заинтересованы в рекламе подобной практики»: «Если уж размещение храма вызвало протесты, то в случае вредных производств и мусорных полигонов требования будут громче, а пойти на уступки в связи с обязательствами перед бизнесом будет сложнее».

Первым серьезным прецедентом, который к тому же вызвал резонанс в федеральной повестке, назвал голосование политолог Евгений Минченко. Он, напротив, считает, что такая практика имеет перспективу: «Власть становится все более интерактивной и желает прислушиваться к мнению населения».

По данным экзит-пола, на которые ссылается ТАСС, в опросе лидирует площадка на улице Горького (место для возведения храма поддержано епархией).

Дарья Соколова, Екатеринбург; Людмила Сергеева