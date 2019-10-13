Орешкин высказался за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за переход на расчет в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в нефтегазовой сфере. Такое заявление господин Орешкин сделал газете Financial Times.

«У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных трансакций?» — сказал министр.

По его мнению, переход на оплату в евро и рублях поможет минимизировать потери от санкций США и зависимость от американского доллара.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доля расчетов в долларах между Россией и европейскими странами будет сокращаться. При этом отказ от американской валюты будет постепенным, уверена госпожа Набиуллина.

Подробнее о дедолларизации — в материале “Ъ” «По законам санкционного времени».