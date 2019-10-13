Дипакадемия не исключает жестких санкций США против российского нефтегазового сектора

США могут ввести жесткие санкции против нефтегазового сектора России, говорится в докладе Дипломатической академии МИД России «Положение дел в мире», на который ссылается «Интерфакс».

«Пересмотр Вашингтоном в одностороннем порядке политических приоритетов и договоренностей, новое усиление давления на Тегеран и европейских партнеров заставляет задуматься о возможных последствиях применения жесткого антииранского санкционного варианта к России. Экстерриториальный характер рестрикций может в первую очередь коснуться российского нефтегазового сектора»,— говорится в докладе.

По мнению авторов документа, «в обозримой перспективе» характерным элементом внешнеэкомической политики стран «коллективного Запада» станет «экстерриториальное расширение национальных юрисдикций».

Эксперты утверждают, что российские дипломаты должны проводить политику осуждения использования экономических ограничений как скрытой формы протекционизма на международных площадках — в ООН, G20 и ВТО.

О том, как прошли переговоры между Россией и США в Нью-Йорке, читайте в публикации “Ъ” «Россия и США разошлись на встречных дискурсах».