Гидрометцентр предупредил о наступлении предзимья в Москве

В Москве к четвергу 17 октября температура упадет на 5–6 °С, что означает наступление метеорологического сезона под названием предзимье, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6–8 °С, ночью — около 2 °С, осень закончилась»,— сказал господин Вильфанд (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что предзимье продлится до середины декабря.