На опрос по храму в Екатеринбурге за два часа пришли более 7 тыс. человек

На 10.00 явка екатеринбуржцев в пункты, где сегодня проходит опрос о месте для строительства храма святой Екатерины составила 0,68%.

«Избирательная комиссия информирует, что на 10.00 проголосовало 7373 человека», — говорится на сайте горизбиркома.

«Рассчитываем, что в самое ближайшее время явка достигнет необходимого процента избирателей, чтобы опрос был признан состоявшимся», — сказал председатель избиркома Вадим Антошин.

По его словам, каких-либо нарушений в ходе проведения опроса не зафиксировано.

Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек). Пункты опроса (всего их 51) будут работать до 20.00.

Свой голос за площадку уже отдал мэр Александр Высокинский. Известно, что он поддерживает территорию бывшего приборостроительного завода. Телеграм-каналы сообщают, что большинство пришедших на опрос, приносят с собой бумажные приглашения, которые обменивают на памятные монеты. На некоторых участках проголосовавшим также раздают сертификаты первого строителя храма святой Екатерины.

Подсчет голосов начнется сегодня ночью.

Подробнее о том, как организовано голосование, читайте в материале «Храм поставили на опрос»