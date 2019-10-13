Храм поставили на опрос В Екатеринбурге открылись пункты для голосования за площадки под собор святой Екатерины

Сегодня, 13 октября, в Екатеринбурге весь день будет проходить опрос по поводу места для строительства храма Святой Екатерины. С 8.00 до 20.00 в городе будет работать 51 пункт опроса. Список пунктов с адресами опубликован на официальном сайте мэрии. Проголосовать смогут только совершеннолетние горожане при предъявлении паспорта с местной пропиской.

Выбирать придется из двух площадок. Это территория бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) или площадка за Макаровским мостом (земля находится в аренде у компании «Брусника»). Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек). Мэр Александр Высокинский обещал, что в этот раз позиция горожан в обязательном порядке будет учтена.

Для опроса городская избирательная комиссия изготовила 200 тыс. бюллетеней. Информация о ходе опроса будет обновляться раз в два часа на сайтах администрации города и горизбиркома. За ходом опроса будут следить 182 наблюдателя, 29 из которых входят в движение по защите честных выборов «Голос».

Подсчет голосов начнется с 00:00 14 октября. Его будут вести десять членов городского избиркома.

Храм Святой Екатерины планируют построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Основными инвесторами проекта являются УГМК и РМК. Изначально под строительство была выделена площадка у театра драмы. После ограждения территории будущей стройплощадки 13 мая протесты перешли в активную фазу и продолжались четыре дня. В результате столкновений противников строительства с его сторонниками и полицией за четыре дня были задержаны более ста человек, около тридцати были арестованы.

Инвесторы и епархия отказались от этой площадки. А в мэрии была создана рабочая группа, которая все лета решала, какие площадки могут быть рассмотрены для строительства храма и каким образом пройдет опрос горожан.