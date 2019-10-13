Саудовская Аравия подтвердила готовность принять военную помощь США

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман принял предложение США о предоставлении военной помощи. «Исходя из исторических отношений и партнерства между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки, принято решение о приеме подкрепления дополнительными войсками и военной техникой в рамках совместных действий королевства и США по обеспечению региональной безопасности и противодействию любым попыткам угрожать стабильности в регионе и мировой экономике»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В пятницу, 11 октября, Пентагон сообщил, что США отправят в Саудовскую Аравию дополнительные войска. Решение связано с атаками на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco на востоке королевства. Министр обороны США Марк Эспер санкционировал развертывание на территории королевства трех тысяч американских военнослужащих, двух истребительных эскадрилий, двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Напомним, в ночь на 14 сентября неизвестные дроны атаковали объекты Saudi Aramco, что привело к снижению добычи нефти в королевстве до 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в нападении Иран.

Подробнее об атаке и ее последствиях — в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».